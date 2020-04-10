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- 09:32 Вербное воскресенье 2020: красивые поздравления и открытки
Вербное воскресенье 2020: красивые поздравления и открытки
12 апреля отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) по юлианскому календарю. По григорианскому календарю его праздновали 5 апреля.
«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.
Воскресенье Вербное
Счастье пусть несёт,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!
***
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нём.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
***
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
***
Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкий, защищенной.
Пусть те, кто дорог рядом будут,
Уйдут сомнения и грусть.
Откройте душу Вашу чуду,
Любовь и радость придут пусть.
***
Воскресенье Вербное
К нам весной спешит,
И надежды светлые
Трепетно сулит,
Пусть прекрасным, ласковым,
Свежим ветерком
К вам прибудут радости
И достаток в дом!
Больше поздравлений с Вербным воскресеньем читайте здесь.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…