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Общество и люди

Вербное воскресенье 2020: красивые поздравления и открытки

9:32 11 апреля 2020 118
Вербное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

12 апреля отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) по юлианскому календарю. По григорианскому календарю его праздновали 5 апреля.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.

Вербное воскресенье

Воскресенье Вербное
Счастье пусть несёт,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!

Вербное воскресенье
***
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нём.

Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!

Вербное воскресенье

***
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.

Вербное воскресенье

***
Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкий, защищенной.

Пусть те, кто дорог рядом будут,
Уйдут сомнения и грусть.
Откройте душу Вашу чуду,
Любовь и радость придут пусть.

Вербное воскресенье

***
Воскресенье Вербное
К нам весной спешит,
И надежды светлые
Трепетно сулит,
Пусть прекрасным, ласковым,
Свежим ветерком
К вам прибудут радости
И достаток в дом!

Вербное воскресенье

Больше поздравлений с Вербным воскресеньем читайте здесь.

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