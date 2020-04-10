Вербное воскресенье 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

12 апреля отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) по юлианскому календарю. По григорианскому календарю его праздновали 5 апреля.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.

Воскресенье Вербное

Счастье пусть несёт,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше:

Если веришь сердцем —

То Господь услышит!



***

Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нём.

Береги любовь и радость,

Что сумеет праздник дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

Пусть дом хранит от бед всегда,

Букетик вербы освященной.

Здоровой будет вся семья,

Счастливой, крепкий, защищенной.

Пусть те, кто дорог рядом будут,

Уйдут сомнения и грусть.

Откройте душу Вашу чуду,

Любовь и радость придут пусть.

***

Воскресенье Вербное

К нам весной спешит,

И надежды светлые

Трепетно сулит,

Пусть прекрасным, ласковым,

Свежим ветерком

К вам прибудут радости

И достаток в дом!

Больше поздравлений с Вербным воскресеньем читайте здесь.

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