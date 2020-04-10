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Украина

Бонус к российскому паспорту: в сети рассказали, кто в ОРДЛО заразился коронавирусом

13:15 10 апреля 2020 318
Паспорт России
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На оккупированных территориях Донбасса, куда Россия в срочном порядке перебрасывала военных вирусологов, коронавирусом, в основном, заражаются дончане, ездившие на территорию Ростовской области РФ за российскими паспортами.

Об этом в социальных сетях пишет эксперт «Информационного сопротивления» Константин Машовец. По его информации, заболевшие попадают в больницы с диагнозами «пневмония» и «осложнение после ОРВИ».

«Случаи инфицирования и заражения короновирусом с этими новоявленными «расеянцами» вообще кричащие и весьма показательные… Например, один из жителей Луганска, у которого выявили коронавирус, обратился в больницу вскоре после поездки в Ростовскую область, в город Гуково, где он получал российский паспорт. Ездил он туда, разумеется, не один, а в составе организованной группы. То есть, высока вероятность того, что эта поездка была «с вирусным приветом», — пишет Машовец и добавляет, что несмотря на угрозу подхватить COVID-19, граждане продолжают на автобусах отправляться в приграничный район России.

Он также подчеркивает, что наиболее сложная ситуация наблюдается в двух городах ОРЛО — Антраците и Хрустальном (Красном Луче), которые боевики закрыли на въезд и выезд: «Любая информация о карантинных мероприятиях в этих населенных пунктах тщательно «фильтруется» оккупационной администрацией для «предотвращения паники».

Константин Машовец отмечает, что на временно оккупированных территориях пошло неконтролируемое внутреннее инфицирование население. «Вирус везут на оккупированную территорию массово и самим различными путями. Так, один из таких „старателей“ приволок вирус в Антрацит, вернувшись со строек путинизма в Москве и заразил им свою жену. Которая, как оказалось, ничего не подозревая, еще несколько дней, пока мужа не увезла неотложка в больничку, ходила на работу в детский садик и всяко-разно появлялась в других многолюдных и общественных местах», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 22 марта Украина временно закрыла движение через КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса, а также ограничила въезд на территорию Луганской и Донецкой областей, где проводится операция Объединенных сил.

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