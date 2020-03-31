- 09:59 Король Таиланда самоизолировался в роскошном отеле с гаремом из 20 женщин
- 09:46 Есть надежда на спасение: в Александровской больнице рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
- 09:44 Донецкую и Луганскую область закрыли на въезд: кого не касается запрет
- 09:36 «Мисс Турция» родила чемпиону мира по футболу дочь
- 09:21 Орудуют в харьковских трамваях: наглые воры попались на камеру
- 09:20 Оползень убил двух человек под Одессой: фото с места трагедии
- 09:03 Минус 17 и метель: в сети показали впечатляющее фото Карпат в последний день марта
- 08:55 Коронавирус был в Украине уже в декабре? Врач сделал неожиданное заявление
- 08:54 Все кончено: Меган Маркл и принц Гарри утратили статус членов королевской семьи
- 08:53 Ценовой мониторинг АТБ: производители пытаются взвинтить цены на куриное яйцо до 47 процентов
- 08:45 "Министерство здравоохранения ДНР" заявило, что в фейковой республике нет коронавируса
- 08:43 Жена знаменитого шахматиста умерла после страшной аварии
Донецкую и Луганскую область закрыли на въезд: кого не касается запрет
В командовании Объединенными силами уточнили, кого не касаются ограничения на въезд (выезд) на территорию Донецкой и Луганской областей, где проводится ООС. Ранее решение об ограничении перемещения приняли для предотвращения распространения коронавируса.
«Пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блок-посты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур», — отмечают в командовании ООС.
Также сообщается, что для лиц, имеющих местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений нет — они имеют право проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. А жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», движение через КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса приостановили с 22 марта 2020 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Есть надежда на спасение: в Александровской больнице рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.