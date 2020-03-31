Украина

Донецкую и Луганскую область закрыли на въезд: кого не касается запрет

В командовании Объединенными силами уточнили, кого не касаются ограничения на въезд (выезд) на территорию Донецкой и Луганской областей, где проводится ООС. Ранее решение об ограничении перемещения приняли для предотвращения распространения коронавируса.

«Пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блок-посты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур», — отмечают в командовании ООС.

Также сообщается, что для лиц, имеющих местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений нет — они имеют право проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. А жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», движение через КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса приостановили с 22 марта 2020 года.

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