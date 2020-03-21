27.44 / 28.25 29.18 / 30.33
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина временно прекращает пропуск через линию разграничения на Донбассе

18:18 21 марта 2020 103
пункт пропуска
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с распространением коронавируса в Украине, принято решение временно прекратить пропуск людей через линию разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«С целью эффективного противодействия и недопущения попадания на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

При этом, военные добавили, что в исключительных случаях, связанных с критически важными жизненными обстоятельствами и при наличии соответствующих подтверждающих документов, людям может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, Международного Комитета Красного Креста будет осуществляться по ранее установленному порядку, добавили в штабе.

Напомним, на 10 часов утра 21 марта в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.

В Киеве и ряде областей ввели режимы чрезвычайных положений. Введение такого режима возможно также на всей территории страны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Билл Гейтс

Из-за коронавируса Украину и другие развивающиеся страны ждет катастрофа, — Билл Гейтс

Валентина Толкунова

«Толкунова не верила в то, что ее болезнь неизлечима, поэтому к смерти не готовилась и никакого завещания не написала»

пустые площади

Рынок недвижимости ожидает крах: озвучен прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер