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Украина временно прекращает пропуск через линию разграничения на Донбассе
В связи с распространением коронавируса в Украине, принято решение временно прекратить пропуск людей через линию разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
«С целью эффективного противодействия и недопущения попадания на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
При этом, военные добавили, что в исключительных случаях, связанных с критически важными жизненными обстоятельствами и при наличии соответствующих подтверждающих документов, людям может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.
Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, Международного Комитета Красного Креста будет осуществляться по ранее установленному порядку, добавили в штабе.
Напомним, на 10 часов утра 21 марта в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.
В Киеве и ряде областей ввели режимы чрезвычайных положений. Введение такого режима возможно также на всей территории страны.
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