Общество и люди

Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 и праздничные открытки

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — прекрасный повод поздравить близких.

А «ФАКТЫ» собрали для лучшие поздравления и открытки.

Воскресенье вербное

Праздновать пора,

Пусть много будет в доме

Света и добра!

Пусть вербы веточка

С иконою святой

Хранят семью от бед и слез,

Приносят мир, покой!



***

С праздником добра и веры,

С Воскресеньем вербным!

Желаю, чтоб Господь хранил,

Здоровьем крепким наградил.

Добра в ваш дом, любви, достатка,

Согласия, во всем порядка.

Мира, счастья и любви,

Пусть вас Господь благословит!



***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем,

В этот день желаю настроения.

Радужных надежд и светлых мыслей,

И чтоб сердце оставалось чистым.

Чтобы твой хранитель был с тобою,

Чтоб болезней не было и горя.

И пушистой вербочки букет

Подарил душе любовь и свет!

***

Вербочка святая расцветает,

Светом праведным землю озаряет!

Вербное идет к нам воскресение,

Божие несет благословление!

С праздником святым я поздравляю

И от сердца искренне желаю,

Чтобы счастье вам Господь дарил,

От проблем и бед вас чтоб хранил!

***

Поздравляю с Вербным Воскресением!

Благодати, светлой радости, тепла.

На душе — спокойствия, смирения,

Пусть любовь, добро будет в сердцах.

Пусть здоровья только лишь крепчает,

Счастье дому дарит пусть Господь.

Пусть во всех делах Он помогает

Не пускает беды на порог.

Ранее мы писали, как отмечают этот праздник христиане по григорианскому календарю.

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