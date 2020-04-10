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Общество и люди

Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 и праздничные открытки

13:38 11 апреля 2020 467
Вербное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — прекрасный повод поздравить близких.

А «ФАКТЫ» собрали для лучшие поздравления и открытки.

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Вербное воскресенье

Воскресенье вербное
Праздновать пора,
Пусть много будет в доме
Света и добра!

Пусть вербы веточка
С иконою святой
Хранят семью от бед и слез,
Приносят мир, покой!

Вербное воскресенье
***
С праздником добра и веры,
С Воскресеньем вербным!
Желаю, чтоб Господь хранил,
Здоровьем крепким наградил.

Добра в ваш дом, любви, достатка,
Согласия, во всем порядка.
Мира, счастья и любви,
Пусть вас Господь благословит!

Вербное воскресенье
***
Поздравляю с Вербным Воскресеньем,
В этот день желаю настроения.
Радужных надежд и светлых мыслей,
И чтоб сердце оставалось чистым.

Чтобы твой хранитель был с тобою,
Чтоб болезней не было и горя.
И пушистой вербочки букет
Подарил душе любовь и свет!

Вербное воскресенье

***
Вербочка святая расцветает,
Светом праведным землю озаряет!
Вербное идет к нам воскресение,
Божие несет благословление!

С праздником святым я поздравляю
И от сердца искренне желаю,
Чтобы счастье вам Господь дарил,
От проблем и бед вас чтоб хранил!

Вербное воскресенье

***
Поздравляю с Вербным Воскресением!
Благодати, светлой радости, тепла.
На душе — спокойствия, смирения,
Пусть любовь, добро будет в сердцах.

Пусть здоровья только лишь крепчает,
Счастье дому дарит пусть Господь.
Пусть во всех делах Он помогает
Не пускает беды на порог.

Вербное воскресенье

Ранее мы писали, как отмечают этот праздник христиане по григорианскому календарю.

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