Общество и люди

Прохладно и без дождей: какой будет погода в Вербное воскресенье

Атмосферный фронт, который в пятницу, 10 апреля, принес в Украину осадки, уже в субботу, 11 апреля, уйдет из страны, а дожди вероятны, разве что, в Луганской области и в северных районах.

«В субботу в Украине — преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или же просто плотных облаков. Температура воздуха 11 апреля снизится до +10 + 15 градусов, на востоке страны — не выше + 8 + 13 градусов», — такое прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

А вот в 12 апреля, на Вербное воскресенье, во всех областях Украины осадки не ожидаются, немного потеплеет.

В Киеве 11 и 12 апреля — без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов тепла. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до +17 градусов.

«А уже во вторник-среду, 14−15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха упадет днем ​​до + 4 + 10 градусов, в ночь на 15-е — до нуля и заморозков. И, обратите внимание, во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается также и мокрый снег», — предупреждает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что с 10 по 17 апреля пройдут дожди, а дневная температура ожидается на уровне 14−19 градусов тепла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter