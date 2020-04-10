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Пожары в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух попадет в Киев (карта)
Продолжают бушевать пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В пятницу, 10 апреля, возгорания не ликвидированы также в Денисовицком, Котовском и Когородском лесничествах.
Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности сообщает в своем Facebook, что траектория движения потенциально загрязненных воздушных масс будет проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через Киев.
Правда, прогнозируемые концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения.
Карта прогноза потенциально загрязненных воздушных масс на период с 03:00 10 апреля по 3:00 11 апреля 2020.
Как сообщалось ранее, пожары привели к тому, что в Чернобыльской зоне началась эвакуация. С возгораниями не может справиться даже пожарная авиация.
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