Происшествия

В Чернобыльской зоне разгорелся масштабный пожар: на борьбу бросили авиацию (фото)

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение верхового лесного пожара, который возник около 13:00 4 апреля в районе села Владимировка Котовского лесничества. Напомним, из-за поджога сухой травы под Киевом загорелся оптовый склад.

Огнем охвачено около 20 га.

К тушению привлекли два самолета АН-32П ГСЧС, а в 15:33 к месту пожара вылетел и вертолет ГНЧС МИ-8.

Всего к операции привлечены 91 пожарный 18 единиц техники.

«Сложность тушения огня состоит в том, что на отдельных участках возгорания повышен радиационный фон», — отмечают в ГСЧС, подчеркивая, что угрозы населенным пунктам в результате пожара нет.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин предположил, что причиной пожара стало выжигание сухой травы, к которому весной прибегают жители сел.

«Почти сотня человек личного состава Службы спасения борется с пламенем и последствиями человеческого безразличия, которое приводит к катастрофическим убыткам для нашец страны в эти и так не простые времена», — констатировал он.

Напомним, за последние 10 дней в Киеве и области произошло 112 пожаров почти на 30 гектарах: возгорание торфяников, поджоги травянистого настила, сжигание листьев и мусора.

Оперативные фото ГСЧС

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