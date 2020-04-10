- 11:23 Мать избила 10-летнюю дочь и приковала ее цепью
- 11:20 Количество безработных в Украине резко выросло: что будет дальше
- 11:18 Харьковского топ-чиновника выписали из больницы: Скоробагач рассказал, как лечился от коронавируса
- 11:17 Больную Надежду Бабкину изолировали в отдельном боксе
- 11:06 Хроники коронавируса: главные события в мире 10 апреля (обновляется)
- 11:04 Полиция задержала подрывников банкомата в Харькове и показала видео преступления
- 10:59 Гениально и просто: стилист сестер Кардашьян показала, как завить волосы с помощью колготок
- 10:52 Испарился: лучший вратарь мира показал фокус с исчезновением
- 10:47 К Татьяне Черновол утром пришли с обысками: все подробности, фото и видео
- 10:39 По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 10:30 Прежде чем идти в аптеку, зайдите в интернет: так вы сбережете время, деньги и здоровье
- 10:28 Ударил продавца головой: вскрылись детали о хулигане из киевского магазина
Евгений Сморигин в платье и на каблуках рассмешил сеть (видео)
Актер «Дизель Шоу» Евгений Сморигин, который в образе Бабы Жени дает советы, как пережить карантин, рассмешил сеть новым видео. Он вместе с женой Лидой поддержал флешмоб с переодеванием, и сделал это с присущим ему чувством юмора. В конце ролика Евгений не удержался в босоножках, в которые едва просунул ногу, на высоких каблуках и грохнулся на пол.
В этом флешмобе ранее приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. Повеселили своих поклонников и Потап с Настей Камнских.
Ранее Евгений Сморигин рассказал, как мошенница выманила у него крупную сумму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...