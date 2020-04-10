Шоу-бизнес

Евгений Сморигин в платье и на каблуках рассмешил сеть (видео)

Актер «Дизель Шоу» Евгений Сморигин, который в образе Бабы Жени дает советы, как пережить карантин, рассмешил сеть новым видео. Он вместе с женой Лидой поддержал флешмоб с переодеванием, и сделал это с присущим ему чувством юмора. В конце ролика Евгений не удержался в босоножках, в которые едва просунул ногу, на высоких каблуках и грохнулся на пол.

В этом флешмобе ранее приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. Повеселили своих поклонников и Потап с Настей Камнских.

Ранее Евгений Сморигин рассказал, как мошенница выманила у него крупную сумму.

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