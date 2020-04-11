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Происшествия

Смертельное ДТП с участием "скорой" в Харькове: погибли трое людей (видео)

0:25 11 апреля 2020 184
ДТП Харьков
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вечером в пятницу, 10 апреля, в Харькове, где на днях после ДТП избили полицейских, произошла новая жуткая авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой погибли три человека.

Об этом пишет «Суспільне».

Сообщается, что авария случилась на Окружной, где столкнулись автомобиль Lanos Daewoo и машина скорой помощи.

По словам полицейских и работающих на месте трагедии медиков, погибли три человека: водитель скорой, а также водитель и пассажир Daewoo.

Бригада скорой помощи с пациентом госпитализирована в тяжёлом состоянии в 4 неотложку.

На данный момент Окружная полностью перекрыта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП в Белой Церкви (Киевская область), где ехавший на огромной скорости водитель BMW врезался в эвакуатор и погиб на месте.

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