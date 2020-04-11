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Смертельное ДТП с участием "скорой" в Харькове: погибли трое людей (видео)
Вечером в пятницу, 10 апреля, в Харькове, где на днях после ДТП избили полицейских, произошла новая жуткая авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой погибли три человека.
Об этом пишет «Суспільне».
Сообщается, что авария случилась на Окружной, где столкнулись автомобиль Lanos Daewoo и машина скорой помощи.
По словам полицейских и работающих на месте трагедии медиков, погибли три человека: водитель скорой, а также водитель и пассажир Daewoo.
Бригада скорой помощи с пациентом госпитализирована в тяжёлом состоянии в 4 неотложку.
На данный момент Окружная полностью перекрыта.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!