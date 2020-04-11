- 01:59 Корейцы помогут украинским медикам: в Борисполь прибудет борт со средствами защиты от COVID-19
- 01:56 Молитвы на Вербное воскресенье 2020
- 00:56 В Москве заметили огромную очередь из "скорых": в сети заподозрили всплеск эпидемии коронавируса
- 00:25 Смертельное ДТП с участием "скорой" в Харькове: погибли трое людей
- 10.04 23:50 Коронавирусом заразились больше 300 украинских медиков: озвучены шокирующие данные
- 10.04 23:25 «В мае Украина должна выйти на работу»: Шмыгаль показал план выхода из карантина
- 10.04 23:08 Прыжок с парашютом и страсть в бассейне: подробности самого скандального выпуска «Холостяка-10»
- 10.04 23:00 Легендарный футболист, посвященный в рыцари королевой Елизаветой II, заразился коронавирусом
- 10.04 22:57 Зеленский внес изменения в положение о службе в ВСУ: ветеран АТО указал на тревожный момент
- 10.04 22:48 Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа: первые детали жуткого ЧП в Измаиле
- 10.04 22:27 В Киеве запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки горожан во время карантина
- 10.04 22:21 Комендантский час: что это такое и в каких областях его могут ввести
Молитвы на Вербное воскресенье 2020
12 апреля, в Вербное воскресенье, христиане не только идут в храм с веточками вербы, а и молятся дома.
«ФАКТЫ» собрали молитвы, которые чаще всего звучат в этот день.
Молитва первая
Всемогущий вечный Боже, допустивший Спасителя нашего принять плоть нашу и страдания крестные, чтобы дать нам пример смирения, даруй нам благодать, чтобы мы научились терпеть и удостоились за то воскресения. Ради того же Христа Господа нашего. Аминь.
Молитва вторая
Господи Иисусе Христе, Боже мой, покрый мя и раб твоих (имена) от злобы супостата нашего, зане сила его крепка, естество же наше страстно и сила наша немощна. Ты убо, о Благий, сохрани мя от смущения помыслов и потопа страстей. Господи, Пресладкий мой Иисусе, помилуй и спаси мя и рабов Твоих (имена).
Молитва третья
О, Господи, Иисусе Христе! Не отврати лица Твоего от нас, рабов твоих (имена) и уклонися гневом от рабов Твоих: помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас.
Также предлагаем подборку поздравлений с Вербным воскресеньем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...