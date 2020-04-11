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Общество и люди

Молитвы на Вербное воскресенье 2020

1:56 11 апреля 2020 37
Молитвы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

12 апреля, в Вербное воскресенье, христиане не только идут в храм с веточками вербы, а и молятся дома.

«ФАКТЫ» собрали молитвы, которые чаще всего звучат в этот день.


Вербное воскресенье

Молитва первая

Всемогущий вечный Боже, допустивший Спасителя нашего принять плоть нашу и страдания крестные, чтобы дать нам пример смирения, даруй нам благодать, чтобы мы научились терпеть и удостоились за то воскресения. Ради того же Христа Господа нашего. Аминь.

Молитва вторая

Господи Иисусе Христе, Боже мой, покрый мя и раб твоих (имена) от злобы супостата нашего, зане сила его крепка, естество же наше страстно и сила наша немощна. Ты убо, о Благий, сохрани мя от смущения помыслов и потопа страстей. Господи, Пресладкий мой Иисусе, помилуй и спаси мя и рабов Твоих (имена).

Молитва третья

О, Господи, Иисусе Христе! Не отврати лица Твоего от нас, рабов твоих (имена) и уклонися гневом от рабов Твоих: помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас.

Также предлагаем подборку поздравлений с Вербным воскресеньем.

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