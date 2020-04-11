Украина

Оккупанты убивают Черное море: в Крыму начался массовой мор дельфинов

Преступная деятельность оккупационных властей в захваченном Россией украинском Крыму приводит к тому, что у обитателей некогда чистого и уникального Черного моря практически не остается шансов на выживание.

Одним из страшных показателей необратимости подобных процессов стал массовый мор дельфинов.

О вымирании этих чудесных водных млекопитающих сообщили специалисты общественной организации «Безмятежное море» в Крыму, пишет российское издание Rg.ru.

Данная организация занимается спасением дельфинов, выбросившихся на берег. Но не всех животных удается спасти, ведь их внутренние органы повреждены токсинами.

Исследователи обнародовали шокирующие результаты токсикологических исследований внутренних органов семи дельфинов — трех азовок, двух белобочек и двух афалин.

Все животные погибли от тяжелых заболеваний.

Чтобы провести все соответствующие анализы, специалисты взяли 15 проб: ткани мышц, печени и почек.

Выяснилось, что в тканях млекопитающих содержатся предельно высокие концентрации тяжелых металлов таких как: кадмий, цинк, железо, хром, алюминий и, магний.

Более того, в печени двух афалин обнаружили огромную концентрацию ртути, превышающую допустимую норму в 500 раз.

По информации экологов, дельфины были сильно истощены, также у них наблюдалась полиорганная недостаточность.

Анализ тканей, взятый у семи дельфинов, позволяет сделать выводы, что тяжелые металлы и ртуть в экосистеме Черного моря превышают все допустимые уровни.

Очистить же воду от токсичных веществ практически нереально. Власти РФ продолжают сбрасывать в море токсические отходы. Топливо, реакторы, химия, которые после себя оставляют корабли, не дают морю никаких шансов на выживание.

Ситуацию усугубляет добыча полезных ископаемых, убивающая экосистему, и массовый рыбный промысел. Власти РФ продолжают сбрасывать в море токсические отходы. Топливо, реакторы, химия, которые после себя оставляют корабли, не дают морю никаких шансов на выживание.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году ченые Центра «Безмятежное Море» в Крыму заявили о том, что в течение недели они получили информацию о шести погибших дельфинах-афалинах в Судакском районе. Именно там работают рыболовецкие траулеры оккупантов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter