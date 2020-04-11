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Грузовик обокрали прямо во время движения: дерзкое преступление попало на видео
В Черкасской области задержали группу злоумышленников, который обокрали грузовой автомобиль прямо во время движения. Напомним, ранее под Киевом обезвредили банду, промышлявшую кражами элитных авто.
Как сообщили в региональном управлении Национальной полиции, были похищены канистры с гербицидами на общую сумму около 140 тысяч гривен.
Момент кражи, которая произошла на территории Звенигородского района, попал на камеру видеонаблюдения.
Получив таким образом описание иномарки грабителей, полицейские начали ее поиски, и задержали их на территории Корсунь-Шевченковского района.
При осмотре в салоне авто нашли балаклавы, перчатки, гидрокусачки и бинокль.
Как оказалось, для совершения кражи злоумышленники использовали специально оборудованный автомобиль и действовали по четкой схеме: один из них управлял автомобилем и держал дистанцию между грузовиком и легковушкой, другой во время движения проникал в прицеп и передавал товар третьем соучастнику, который находился в легковушке.
Похищенное имущество правонарушители успели продать на территории другой области.
На данный момент злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Суд отправил злоумышленников под круглосуточный домашний арест.
Напомним, накануне в Полтаве пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки, успев реализовать более 30 машин.
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