Украина

Оставайтесь дома: записки для молитвы за здравие и упокой можно передавать в ПЦУ онлайн

В Православной церкви Украины разрешили верующим передавать записки за здравие и упокой онлайн без посещения храмов. Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

«Каждую субботу во время карантина, Православная Церковь Украины в режиме онлайн принимает записки о здравии и за упокой ваших родных. Заполняйте формы с их именами в течение сегодняшнего дня, 11 апреля, по этой ссылке: bit. ly/3edFxTx», — сообщили в ПЦУ.

В церкви призвали верующих оставаться дома и смотреть трансляции богослужений онлайн.

«Молитва за ваших родных будет совершаться нашими священниками завтра, в день праздника Входа Господня в Иерусалим. Поэтому оставайтесь дома, включайте наши онлайн трансляции богослужений и присоединяйтесь к общей молитве!» — призвали в ПЦУ.

Как писали «ФАКТЫ», в пасхальные праздники по телевидению будут транслироваться церковные службы, которые могут смотреть оставшиеся дома из-за карантина прихожане. Ранее Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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