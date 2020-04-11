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Оставайтесь дома: записки для молитвы за здравие и упокой можно передавать в ПЦУ онлайн
В Православной церкви Украины разрешили верующим передавать записки за здравие и упокой онлайн без посещения храмов. Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.
«Каждую субботу во время карантина, Православная Церковь Украины в режиме онлайн принимает записки о здравии и за упокой ваших родных. Заполняйте формы с их именами в течение сегодняшнего дня, 11 апреля, по этой ссылке: bit. ly/3edFxTx», — сообщили в ПЦУ.
В церкви призвали верующих оставаться дома и смотреть трансляции богослужений онлайн.
«Молитва за ваших родных будет совершаться нашими священниками завтра, в день праздника Входа Господня в Иерусалим. Поэтому оставайтесь дома, включайте наши онлайн трансляции богослужений и присоединяйтесь к общей молитве!» — призвали в ПЦУ.
Как писали «ФАКТЫ», в пасхальные праздники по телевидению будут транслироваться церковные службы, которые могут смотреть оставшиеся дома из-за карантина прихожане. Ранее Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?