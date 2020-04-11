Использовал шарф вместо маски: в Одессе охранники супермаркета избили покупателя (видео)

Происшествия

В самом центре Одессы, на улице Льва Толстого, охрана супермаркета сети «Обжора» решила, что в «чрезвычайный» период допустимо абсолютно все. Так, они решили не пускать в магазин покупателя, у которого вместо защитной медицинской маски на лице был намотан шарф. Это и явилось причиной рукоприкладства, которым занялись «бдительные охранники» (напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом ЧП в одесском магазине, где покупательница-блондинка напала на охранника торгового центра)

Об инциденте сообщают возмущенные пользователи соцсетей. По словам очевидцев, двое охранников закрыли покупателю проход в магазин и начали выталкивать.

«Его заломали и кинули на пол, начали бить об пол и хватать за вещи. Я в этот момент рассчитывалась на кассе, подбежала и вмешалась, меня никто не слушал. Также заступилась женщина (ее видно на видео). Во время того, как мужчину начала тащить к выходу я дернула охранника, за что он меня толкнул об стену. Дальше мужчину чуть ли не вынесли за пределы магазина. Собралась толпа, все заступались за мужчину, дали ему маску медицинскую. Но охрана все равно грубила и не пускала его в магазин. Хочу обратить внимание, что охрана безграмотная и нахальная. Хамили всем присутствующим», — пишет в сети одна из свидетельниц происшедшего.

Очевидцы ЧП вызвали полицию, которая, по их словам, приехала лишь с «третьего звонка», минут через 45 после драки. Свидетели дали показания, все заступались за покупателя. Несколько из них даже поехали вместе с потерпевшим в отделение полиции, где Олег (так, со слов свидетелей зовут избитого мужчину) написал заявление.

«Будет ли достойная реакция на это ЧП?» — задаются вопросом одесситы и замечают, что это уже не первый случай откровенно хамского поведения охранников сети «Обжора» с покупателями. Причем не только в этом конкретном магазине и не только в период карантина.

«Они (охранники — Авт.) позволяют себе не только обыскивать „подозрительных покупателей“, что категорически запрещено законодательством, а и обвинять ни в чем не повинных людей в воровстве. При этом применяют физическую силу. Говорят, что охрана этой сети работает „под крышей“ полиции», — возмущаются горожане.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разразившемся в Одессе скандале из-за жесткого задержания полицейскими «нарушителя карантина».

Тем временем из-за коронавируса в Одессе ввели новые ограничения.

Фото в заголовке: скриншот видео

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