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В Одессе ввели новые коронавирусные ограничения
Резко ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни предписано мэрам Одессы и Подольска, а также главам некоторых райцентров. Такое решение приняла на внеочередном заседании 10 апреля комиссия по вопросам техногенно-экологичесокй безопасности (ТЭБ) и чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации. Напомним, по состоянию на 11 апреля в Одесском регионе зафиксирован 51 случай заражения COVID-19, в том числе четверых медиков, из которых трое — в городе Подольске.
В протокольном поручении по итогам заседания четко указано: «Ввести с 11 апреля, в соответствии с законодательством, дополнительные ограничительные противоэпидемиологические меры. В частности, по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни с 13.00 субботы до 06.00 утра понедельника — первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней».
Дополнительные ограничения введены с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Одесская мэрия уже обратилась к горожанам с просьбой «соблюдать требования карантина и рекомендации областной комиссии ТЭБ и ЧС».
Тем же предписанием комиссии поручено проверить причины заражения COVID-19 медиков Подольской городской больницы.
Ситуацию прокомментировал начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех: «Комендантского часа у нас не будет. Мы рекомендуем людям оставаться на выходных дома, начиная с 13:00 субботы и до 06.00 понедельника. Есть информация, что у нас начинается пик заболеваемости коронавирусной инфекции».
По данным областной администрации, за прошедшие сутки в Одесской области с пневмонией госпитализировали 17 человек, еще шесть — с подозрением на коронавирус. Все они ожидают результатов лабораторного теста на COVID-19.
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