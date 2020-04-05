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В Одессе разгорается скандал вокруг жесткого задержания полицейскими "нарушителя карантина"
«Факты» уже сообщали о вызвавшем большой резонанс видео задержания «нарушителя карантина» в Одессе. Как сообщили в соцсети очевидцы инцидента, полицейские подошли к торговой точке, работавшей «на вынос», что не запрещено картинными нормами, и потребовали документы на право торговли у работника объекта. Затем настояли, чтобы вызвали владельца заведения и приказали прекратить торговлю.
Владелец точки Петр Юрочкин прибыл на место — в защитной медицинской маске, предъявил паспорт и разрешающие документы на право торговли. Он поинтересовался у полицейских, почему они требуют закрытия точки. В ответ прозвучало: «Вы грубо нарушаете правила карантина!» После этого двое не представившихся мужчин в полицейской униформе приступили к задержанию Юрочкина.
Как рассказали свидетели, стражи порядка оперативно уложили мужчину на землю, крепко заломили ему руки и хотели надеть браслеты, но таковых ни у того, ни у другого не оказалось, поэтому они минут 15 ждали, когда наручники доставят. И все это время двое не худеньких правоохранителей сидели на поверженном предпринимателе.
«Я показал паспорт и документы на право заниматься предпринимательской деятельностью, попытался что-то разъяснить, но слушать меня не захотели», — рассказал Петр Юрочкин. - Я никому не угрожал, не грубил и пытался понять, чем наша точка отличается от супермаркета… Пока я общался с одним, второй начал зачитывать мне права, и я даже не сразу понял зачем…
В итоге бизнесмена госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга и растяжение плеча, также он получил ряд незначительных повреждений. Он написал заявление в полицию.
Тем временем стало известно, что задержание проводили далеко не рядовые правоохранители, а начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и его заместитель. Оба категорически отказываются от общения с прессой и комментариев относительно данного инцидента.
Позже в пресс-службе патрульных появился такой комментарий:
«Предварительно мы квалифицируем это как нарушение правил карантина. Полной картины еще нет, потому что мы не осмотрели нагрудные камеры патрульных. Вы ведь знаете, что осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено. К сожалению, не все хотят соблюдать и возникают конфликтные ситуации. Это одна из них. Напоминаем еще раз о строгом соблюдении правил карантина».
Действительно, полной картины еще нет. Вероятно, ее должны дополнить представители прокуратуры и руководители проводивших задержание полицейских.
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Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал «ФАКТАМ», как правоохранители должны осуществлять контроль за самоизоляцией граждан.
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