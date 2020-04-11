Голый мужчина устроил переполох в Киеве: фото с места происшествия

Происшествия

Карантин, который ввели в Украине в связи с пандемией коронавируса, вызывает у некоторых людей не только депрессию, чувство тревожности и паники, но может также проявляться не совсем адекватными поступками. На днях в киевском ЖК «Чайка» мужчина по имени Александр появился на улице совсем голым и призывал соседей выходить из квартир, чтобы не попасть в электронное рабство.

«Творец, возьми меня, я готов. Конституция — не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите», — передает «Киев Оперативный» высказывания киевлянина.

Приехавшим полицейским мужчина пытался сопротивляться. Во время задержания он восклицал: «Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня!».

В сети смеются над «свободным человеком». Некоторые пользователи предполагают, что еще через несколько недель ограничений таких неадекватов может стать больше.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы психологов о том, как пережить карантин.

Советы для семейных пар об этом же в материале «ФАКТОВ».

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