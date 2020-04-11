Украина

Инфицированная коронавирусом женщина отправила в изоляцию больше 100 человек в Кривом Роге

В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусной болезнью женщиной изолировали более ста человек — врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета.

Так, женщина была госпитализирована в больницу № 3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ.

Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.

Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы, 11 апреля, пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты — слабоположительные, у трех — положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР.

Семья женщины также находится на самоизоляции дома. Осуществили также санобработку помещений, где находилась больная.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в городе Коростышев Житомирской области у семимесячного ребенка подтвердили заболевание COVID-19. Материалы на основной тест были отобраны у всех членов семьи. Круг контактных лиц установлен. Тест на коронавирус у ребенка и других членов семьи (пять человек) оказался положительным.

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