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Инфицированная коронавирусом женщина отправила в изоляцию больше 100 человек в Кривом Роге
В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусной болезнью женщиной изолировали более ста человек — врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета.
Так, женщина была госпитализирована в больницу № 3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ.
Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.
Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы, 11 апреля, пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты — слабоположительные, у трех — положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР.
Семья женщины также находится на самоизоляции дома. Осуществили также санобработку помещений, где находилась больная.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в городе Коростышев Житомирской области у семимесячного ребенка подтвердили заболевание COVID-19. Материалы на основной тест были отобраны у всех членов семьи. Круг контактных лиц установлен. Тест на коронавирус у ребенка и других членов семьи (пять человек) оказался положительным.
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