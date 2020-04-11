От подозрения до реанимации: как в Украине лечат инфицированных коронавирусом

Здоровье и медицина

Нет человека, который бы спокойно реагировал на слово «коронавирус». Люди проявляют всю палитру эмоций: от страха до агрессии. Хотя врачи успокаивают, что подавляющее большинство жителей Украины, скорее всего, перенесут COVID-19 в легкой форме, от беспокойства избавиться трудно. Почему вокруг коронавируса так много паники?

«Повышенная температура вовсе не означает, что вы заразились коронавирусом»

— Инфекционные отделения почти переполнены, другие больницы срочно перепрофилируются для приема больных, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. — Начинают заболевать медики, а интернет завален предложениями лекарств «против коронавируса», которые продаются за бешеные деньги. Ужесточаются ограничения по карантину. Мой телефон разрывается от звонков. Самый частый вопрос: что делать, если градусник показывает повышенную температуру?

— И что же?

— Главное — успокоиться. Коронавирус принадлежит к многочисленному семейству респираторных вирусов, с которыми мы встречаемся каждый год. Некоторые из них вызывают тяжелое течение, например, грипп, другие протекают легко, как, к примеру, риновирус. COVID-19 — новый штамм известной группы коронавирусов. Поэтому к нему нет еще популяционного сформированного специфического иммунитета. Чтобы он возник, нужно время. А страхи и тревоги вокруг этого возбудителя вызваны тем, что он быстро и легко распространяется. Но повышенная температура вовсе не означает, что вы заразились коронавирусом. Никто не отменяет другие респираторные заболевания, в частности тот же грипп.

— Как понять, что температуру вызвал именно новый вирус?

— Это не так просто, как кажется, — нужны анализы. Поэтому распознать и подтвердить коронавирус может только врач. Все публикации в социальных сетях, которые «учат», как не пропустить заражение вирусом, бесполезны. Ведь клиническая картина болезни разнообразная и очень зависит от иммунного статуса и показателей здоровья конкретного человека. Все симптомы: кашель, слабость, боль в горле, боли в мышцах, лихорадка, слезотечение, могут быть и при другом остром респираторном заболевании.

«Мой телефон разрывается от звонков, признается Евгений Дубровский. - Самый частый вопрос: что делать, если градусник показывает повышенную температуру?»

— Куда звонить, если поднялась температура?

— Семейному врачу. Он расспросит обо всех симптомах, их характере, времени появления. Обязательно поинтересуется, не было ли у вас контакта с людьми, которые вернулись из опасных по эпидемической ситуации регионов. Это необязательно зарубежье, а например, встреча с кем-то, кто побывал в Черновицкой области. Думаю, семейный врач оценит состояние, назначит лечение и контрольное время связи. Также доктор должен точно знать, как действовать, если состояние пациента ухудшается. Я не устаю предостерегать: не нужно самому идти в поликлинику, требовать проверить на COVID-19 или сделать рентген, как и самостоятельно искать, где пройти компьютерную томографию. Если вы больны, то просто станете источником инфекции для многих окружающих.

«Нужно бить тревогу, если ОРВИ протекает нетипично»

— А как самому провериться на коронавирус?

- Это сейчас самый популярный запрос в поисковых системах. На практике сделать это не так просто. Полный комплекс бесплатных исследований возможен только в случае госпитализации. В инфекционных отделениях поступившим быстро и четко делают качественные ПЦР-тесты, определяющие вирус с первых дней заболевания. К сожалению, экспресс-тесты, которые используются на амбулаторном этапе, не могут выявить заражение на ранних сроках. Сегодня многие европейские страны отказываются от быстрых тестов. Поэтому делать такую проверку «на всякий случай» лишено смысла.

Анализ с использованием ПЦР уже доступен во многих семейных амбулаториях. Его можно сделать в некоторых частных клиниках. Это недешево, поэтому иногда люди предпочитают отказаться от обследования. Созданы бригады, которые могут приехать домой и взять смыв с зева. Но не всем подряд, а только по показаниям: ухудшение состояния, дифференцированная диагностика людей из групп риска (имеющим заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет, бронхиальную астму и другие хронические недуги). Если у вас из всех жалоб только температура 37,2−37,5, то, думаю, анализы не нужны.

— Когда нужно бить тревогу?

— Если ОРВИ протекает нетипично. Что имеется в виду? Лихорадка, которая практически не сбивается жаропонижающим. Особенно опасно, когда возникают проявления дыхательной недостаточности: одышка, головокружение, нехватка воздуха, бледность кожи. Нужно сразу связаться с семейным врачом (а если такой возможности нет — вызвать бригаду скорой), чтобы получить помощь в стационаре. Даже когда вы преувеличили опасность и подозрения неоправданны, никто вас не осудит. Доктор в приемном отделении осмотрит, прослушает легкие, измерит насыщение крови кислородом (сатурацию) с помощью маленького, но чрезвычайно важного прибора — пульсоксиметра. Возможно, направит на рентген, чтобы решить, нужна ли госпитализация. Даже если пациент отказывается лечь в стационар, у него возьмут анализы на коронавирус (причем не только с помощью экспресс-тестов, но ПЦР). Результаты можно узнать по телефону через пару дней.

— Некоторые из тех, кто перенес COVID-19, рассказывали, что изменения в легких были видны только на компьютерном томографе. Нужно ли настаивать на этом исследовании?

— Иногда так действительно бывает. По нашим наблюдениям, КТ более предпочтительна и информативна, но рентгенографию, как первый этап исследования, все равно проводят всем поступившим.

— Как лечат пациента в стационаре?

— Мы используем протокол Минздрава Украины от 2 апреля. К сожалению, все мировые схемы лечения на сегодня экспериментальные. Ни одного специфичного препарата прямого действия, который бы прицельно уничтожал коронавирус, пока нет. Рецептурные лекарства, применяемые за рубежом, показаны только для тяжелых больных, находящихся в стационаре. Пациентам со среднетяжелой формой они часто не нужны. Тем более неприемлемо применять препараты против малярии, СПИДа, гепатита, ревматоидного артрита при легкой форме инфекции. А уж те, кто использует их на свое усмотрение, считаю, совершают преступление. Они не просто рискуют, а наносят потенциальный серьезный вред своему здоровью и губят здоровье других, кому эти медикаменты необходимы. Больной с серьезной пневмонией может не получить нужного лечения, потому что кто-то прикупил нужные лекарства «на всякий случай».

«Есть надежда, что нас минует судьба Италии или Испании»

— В каких случаях применяется искусственная вентиляция легких? Чем она отличается от процедуры ЭКМО?

— Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) применяется, если показатели насыщения крови кислородом снизились критично, а все другие неинвазивные методы введения кислорода неэффективны. Аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), попросту говоря, — это искусственное легкое, которое дышит за больного. Применяется только для критически тяжелых пациентов, если не справляется даже ИВЛ.

— Какие еще манипуляции применяются для улучшения дыхания? В сюжете теленовостей показывали, что больные лежат на животе. Почему?

— Такая поза больного — не новинка. Этот старый и хорошо известный прием, облегчающий дыхание, широко используют пульмонологи и реаниматологи в лечение больных с пневмонией. У пациента, который лежит на животе, лучше вентилируются легкие, он быстрее идет на поправку. Актуальны и другие нехитрые методы лечения: надувание воздушных шариков, выдох через трубочку. Но все же главное в лечении тяжелых вирусных пневмоний — обеспечить легкие кислородом. А для этого нужны аппараты.

— В каких случаях применяются антибиотики? Зачем они нужны при вирусной пневмонии?

— Антибиотики безоговорочно требуются при тяжелой форме воспаления легких. Коронавирус, как и некоторые другие респираторные вирусы, подавляет иммунный ответ организма, из-за чего быстро развиваются бактериальные осложнения. Чтобы их предотвратить, и нужны антибиотики. Но при легких формах заболевания антибактериальные препараты не применяются: достаточно симптоматического лечения. В случае среднетяжелого течения их назначают пациентам из группы риска. Также лечение антибиотиками применяют больным с подтвержденной пневмонией.

— Когда можно ожидать улучшения эпидемической ситуации?

— Думаю, сейчас никто не даст прогноз даже на неделю. Но есть небольшая надежда, что нас минует судьба Италии или Испании, где система здравоохранения рухнула под натиском больных. И эта надежда не беспочвенна. Мы — другие, у нас другой иммунитет, иная структура предоставления помощи. Компетентные специалисты считают, что вирус постоянно мутирует, и пришел к нам, в Украину, уже ослабленным. Но исследований еще недостаточно, поэтому последнее слово должны сказать ученые — со временем. А для нас сейчас главное — не паниковать, адекватно оценивать угрозу. Также советую прислушиваться к специалистам и придерживаться правил поведения в условиях карантина. Не рискуйте своим здоровьем и уважайте благополучие окружающих. Не пренебрегайте опасностью — это может закончиться трагедией.

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Фото предоставлено Евгением Дубровским



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