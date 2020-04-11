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Аварийная посадка истребителя в Мелитополе: выяснились новые детали (фото)
Следователи ГБР проводят досудебное расследование по факту аварийной посадки истребителя МиГ-29 в Мелитополе Запорожской области.
Как говорится на сайте ведомства, сейчас следователи проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.
По предварительной информации, 10 апреля около 9 часов вечера пилот одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета «МиГ-29» нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета.
В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщается, что военная прокуратура Запорожского гарнизона открыла уголовное производство по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
Напомним, в конце марта в России разбился военный самолет Су-27. Истребитель упал, пролетая над акваторией Черного моря.
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