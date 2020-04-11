- 22:46 Самолет-гигант Ан-225 «Мрія» подключили к борьбе с коронавирусом: впечатляющее видео
- 22:21 Католическая Пасха: прямая трансляция службы с Папой Римским в Ватикане
- 22:20 Отбойник насквозь прошил машину: на трассе под Киевом произошла страшная авария
- 22:01 Сеть шокировала очередь врачей "скорой помощи" в России, которые привезли коронавирусных больных
- 21:51 Вербное воскресенье 2020: оригинальные открытки и поздравления своими словами
- 21:32 Под Херсоном «накрыли» притон, в котором маленькие дети играли использованными шприцами
- 21:12 Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)
- 21:10 Могут ли коты заразить хозяев коронавирусом? Доктор Комаровский ответил на популярные вопросы о COVID-19
- 21:02 Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения
- 20:58 Женщину с подозрением на коронавирус больше двух часов везли в больницу под Одессой: пациентка скончалась
- 20:51 Католическая Пасха: где смотреть онлайн-трансляцию богослужения в Ватикане
- 20:37 Ватикан принял важные решения о том, как праздновать Пасху в условиях карантина
Самолет-гигант Ан-225 «Мрія» подключили к борьбе с коронавирусом: впечатляющее видео
Украина продолжает оказывать помощь европейским странам в борьбе с коронавирусом. Наша страна направляет транспортные самолеты для перевозки из Китая медицинского оборудования и средств защиты. В страдающую от пандемии Италию направили группу украинских медиков.
В субботу, 11 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія», который недавно модернизировали, вылетел из международного аэродрома «Киев-Антонов-2» в аэропорт Тяньцзинь в Китай.
«Мрія» станет шестым самолетом (к существующим пяти самолетам Ан-124−100 «Руслан») авиакомпании «Авиалинии Антонова», которые задействованы в перевозке важных грузов для борьбы с COVID-19 в интересах НАТО и ЕС.
Напомним, после модернизации в компании «Антонов» опубликовали фото самолета «Мрія» с огромной медицинской маской.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сеть шокировала очередь врачей "скорой помощи" в России, которые привезли коронавирусных больных (видео)
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.