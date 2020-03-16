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Мегамаска: сеть повеселило карантинное фото самого большого самолета в мире "Мрія"
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и введенным карантином, в компании «Антонов» решили немного разрядить обстановку и опубликовали фото, на котором на тяжелый самолет Ан-225 «Мрія» надета огромная медицинская маска.
Снимок разместили на странице предприятия в Instagram.
Ан-225 «Мрія» — транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Самый большой самолет в мире за всю историю авиации. Он был спроектирован и построен на Киевском механическом заводе (руководитель проекта — В. И. Толмачев) в 1984−88 годах.
Первый полет совершил 21 декабря 1988 года. В настоящее самолет эксплуатируется компанией Antonov Airlines.
Напомним, с 17 марта Украина полностью прекращает авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки.
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