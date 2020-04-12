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День космонавтики 2020: поздравления, открытки, смс
12 апреля отмечают Международный день полета человека в космос (День космонавтики).
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления.
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День космонавтики, ребята.
Ракетам, спутникам — виват!
Пусть от космических мечтаний
Мозги приятно затрещат.
Желаю видеть звездопады,
Желаний много загадать,
А все прекрасные идеи
С надеждой в космос отпускать.
***
Пусть путеводная звезда
Дорогу вашу освещает,
А в небе полная Луна
Удачу в жизни предвещает.
Пусть светит Солнце горячо,
Растопит лед и холод.
Пусть рядом верное плечо
Всегда придет на помощь.
Пусть все вселенные, галактики
Вам в жизни помогают.
С Днем космонавтики
От всего сердца поздравляем.
***
В День космонавтики желаю
Вам дотянуться до звезды,
Пусть млечный путь маршрут укажет
До самой пламенной мечты.
Пускай безмерной, как и космос,
Вам в жизни кажется любовь,
А вспышки страсти, как кометы,
Пускай волнуют вашу кровь.
От дел вселенского масштаба
Пусть голова у вас кружиться,
Метеоритный дождь из счастья
Пусть в жизни вашей приключится.
***
Пусть успех вас звездный ждет,
Прочь уходят все ненастья.
Неземных лишь вам высот,
Лишь заоблачного счастья!
Солнце пусть для вас сияет,
А восторг горит в глазах,
И любовь пусть окрыляет
Да возносит в небеса!
Кстати, ранее Илон Маск признал главную роль Украины в космонавтике СССР.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.