День космонавтики 2020: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

12 апреля отмечают Международный день полета человека в космос (День космонавтики).

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления.

День космонавтики, ребята.

Ракетам, спутникам — виват!

Пусть от космических мечтаний

Мозги приятно затрещат.

Желаю видеть звездопады,

Желаний много загадать,

А все прекрасные идеи

С надеждой в космос отпускать.



***

Пусть путеводная звезда

Дорогу вашу освещает,

А в небе полная Луна

Удачу в жизни предвещает.

Пусть светит Солнце горячо,

Растопит лед и холод.

Пусть рядом верное плечо

Всегда придет на помощь.

Пусть все вселенные, галактики

Вам в жизни помогают.

С Днем космонавтики

От всего сердца поздравляем.

***

В День космонавтики желаю

Вам дотянуться до звезды,

Пусть млечный путь маршрут укажет

До самой пламенной мечты.

Пускай безмерной, как и космос,

Вам в жизни кажется любовь,

А вспышки страсти, как кометы,

Пускай волнуют вашу кровь.

От дел вселенского масштаба

Пусть голова у вас кружиться,

Метеоритный дождь из счастья

Пусть в жизни вашей приключится.



***

Пусть успех вас звездный ждет,

Прочь уходят все ненастья.

Неземных лишь вам высот,

Лишь заоблачного счастья!

Солнце пусть для вас сияет,

А восторг горит в глазах,

И любовь пусть окрыляет

Да возносит в небеса!

Кстати, ранее Илон Маск признал главную роль Украины в космонавтике СССР.

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