Коронавирус в Украине: последние данные от замглавы Минздрава Ляшко (видео)

Украина

Украина плавно приближается к пику эпидемии COVID-19. По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 266 новых случаев. 10 человек выздоровели, 10 умерли. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%). Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Коронавирус обнаружен во всех областях страны. Лидируют Ивано-Франковская, Тернопольская области и Киев.

Для больных коронавирусом задействованы 54 аппарата ИВЛ, что не превышает 10% из общего числа аппаратов по стране. С текущим ростом заболеваемости больницы справляются.

По словам Ляшко, всех, кто умер от пневмонии, проверяют на COVID-19. Кроме того, проверяют всех, у кого есть основные симптомы (высокая температура, кашель и затрудненное дыхание), а также контактных лиц больных с коронавирусом и тех людей, кто вернулся из-за границы.

Напомним, власти ожидают пик эпидемии в середине-конце апреля. Сейчас в стране введен режим чрезвычайной ситуации.

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