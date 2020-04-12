До мурашек: DZIDZIO впечатлил чувственным исполнением «Молитвы за Украину» (видео)

Шоу-бизнес

Популярный артист DZIDZIO, показавший ранее свою первую любовь, подготовил для поклонников особенный подарок. Перед светлым праздником Пасхи Михаил Хома выпустил свою версию «Молитвы за Украину», записанную с симфоническим оркестром, и впечатляющее видео, снятое в древнейшем соборе Украины — Софии Киевской.

Песню записывали в киевском Доме звукозаписи с более 100 музыкантами и хористами. Дирижировала Оксана Линив, которая сейчас является главным дирижером Оперного театра Граца (Австрия).DZIDZIO говорит, что завершил работу на Благовещенье.

«Молитва за Украину» — это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что сейчас выпали на долю Украины и всего мира",— сказал Михаил Хома.

Видео впечатлило поклонников DZIDZIO, они отмечают красивый и сильный голос и чувственное исполнение.

Ранее DZIDZIO впечатлил исполнением гимна Украины перед футбольным матчем.

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