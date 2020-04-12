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Шоу-бизнес

До мурашек: DZIDZIO впечатлил чувственным исполнением «Молитвы за Украину» (видео)

11:37 12 апреля 2020 78
DZIDZIO Михаил Хома
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный артист DZIDZIO, показавший ранее свою первую любовь, подготовил для поклонников особенный подарок. Перед светлым праздником Пасхи Михаил Хома выпустил свою версию «Молитвы за Украину», записанную с симфоническим оркестром, и впечатляющее видео, снятое в древнейшем соборе Украины — Софии Киевской.

Песню записывали в киевском Доме звукозаписи с более 100 музыкантами и хористами. Дирижировала Оксана Линив, которая сейчас является главным дирижером Оперного театра Граца (Австрия).DZIDZIO говорит, что завершил работу на Благовещенье.

«Молитва за Украину» — это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что сейчас выпали на долю Украины и всего мира",— сказал Михаил Хома.

Видео впечатлило поклонников DZIDZIO, они отмечают красивый и сильный голос и чувственное исполнение.

Ранее DZIDZIO впечатлил исполнением гимна Украины перед футбольным матчем.

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