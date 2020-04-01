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DZIDZIO показал свою первую любовь (фото)

15:15 1 апреля 2020 335
Дзидзьо
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский артист DZIDZIO (Михайло Хома), который недавно показал свой сельский дом, похвастался детским фото и рассказал о первой любви.

«В детском саду в обед, когда все дети спали, я не спал… Я целовался с подушкой, потому что был влюблен в воспитательницу. А няня ревновала и сгоняла свою злость на всех, кто писался», — поделился он, добавив фото с воспитательницей и няней. Няня на фото обнимает будущую звезду.

Дзизьо

«Ой, какой милый ребенок», «Если бы мне малому такая красавица так руку положила, я бы тоже влюбился», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее артист показал еще одно фото, на котором он гораздо старше, но все еще без бороды.

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