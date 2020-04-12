Украина

В Одесской области — первый случай смерти пациента от коронавируса

В воскресенье, 12 апреля, в Одесском регионе зафиксирован первый летальный случай пациента от COVID-19. Напомним, за минувшие сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек.

Об этом сообщил глава областной администрации Максим Куцый.

«Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает. При ухудшении самочувствия — сразу обращайтесь к врачу»,— написал он на своей странице в Fecebook.



С вечера субботы, 11 апреля, и по состоянию на 09:00 12 апреля, лабораторно подтверждены еще 4 случая заболевания — все жители города Подольска. Это четыре женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

«Таким образом, в населенных пунктах Одесской области зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19, в Одессе — 29. Всего — 67 в регионе», — констатировали в Одесской ОГА.

По пока официально неподтвержденным данным, в числе инфицированных — монахиня Свято-Воскресенского женского монастыря, расположенного в городе Теплодар (Одесская область). Она госпитализирована в инфекционную больницу. Случай госпитализации первого инфицированного жителя Теплодара подтвердили в местной мэрии.

Напомним, «ФАКТЫ» продолжают публиковать самые свежие данные о заболеваемости и смертности в Украине по областям.



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