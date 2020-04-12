27.11 / 27.44 29.37 / 29.89
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Одесской области — первый случай смерти пациента от коронавируса

12:26 12 апреля 2020 448
больничная койка
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В воскресенье, 12 апреля, в Одесском регионе зафиксирован первый летальный случай пациента от COVID-19. Напомним, за минувшие сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек.

Об этом сообщил глава областной администрации Максим Куцый.

«Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает. При ухудшении самочувствия — сразу обращайтесь к врачу»,— написал он на своей странице в Fecebook.

С вечера субботы, 11 апреля, и по состоянию на 09:00 12 апреля, лабораторно подтверждены еще 4 случая заболевания — все жители города Подольска. Это четыре женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

«Таким образом, в населенных пунктах Одесской области зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19, в Одессе — 29. Всего — 67 в регионе», — констатировали в Одесской ОГА.

По пока официально неподтвержденным данным, в числе инфицированных — монахиня Свято-Воскресенского женского монастыря, расположенного в городе Теплодар (Одесская область). Она госпитализирована в инфекционную больницу. Случай госпитализации первого инфицированного жителя Теплодара подтвердили в местной мэрии.

Читайте также: Карта распространения коронавируса по Киеву: в «лидерах» — Печерский и Дарницкий районы

Напомним, «ФАКТЫ» продолжают публиковать самые свежие данные о заболеваемости и смертности в Украине по областям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Москва

В Москве женщина 15 минут удерживала за руки выпавшего из окна пьяного приятеля (видео)

Глеб Белгов

Украинский врач в Италии: "Здесь становится страшно за то, как мы справимся с коронавирусом дома"

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова срочно госпитализирована: что с ней

Александра Навроцкая

«Затащили в автобус и поставили на колени»: киевлянка пожаловалась на полицейский беспредел

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер