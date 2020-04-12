Украина

В Киеве собравшихся в общественных местах разгоняли дронами с громкоговорителями (фото, видео)

В столице правоохранители используют дроны для контроля соблюдения гражданами карантина. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантин», — сообщили в полиции.

Так, полицейские провели профилактический рейд на водных объектах Киева. Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха «Гидропарк».

«Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители планируют проводить такие мероприятия и в других областях на прибрежных территориях.

Как писали «ФАКТЫ», к сожалению, в Украине не все граждане добросовестно соблюдают правила карантина. Так, в Ровно и Черновцах толпы верующих собрались, чтобы посетить церкви и освятить ивовые ветви.

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