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В Киеве собравшихся в общественных местах разгоняли дронами с громкоговорителями (фото, видео)
В столице правоохранители используют дроны для контроля соблюдения гражданами карантина. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
«Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантин», — сообщили в полиции.
Так, полицейские провели профилактический рейд на водных объектах Киева. Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха «Гидропарк».
«Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане», — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители планируют проводить такие мероприятия и в других областях на прибрежных территориях.
Как писали «ФАКТЫ», к сожалению, в Украине не все граждане добросовестно соблюдают правила карантина. Так, в Ровно и Черновцах толпы верующих собрались, чтобы посетить церкви и освятить ивовые ветви.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!