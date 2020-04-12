Скорпион может заключить крупную сделку, а Рыбы — сменить работу: гороскоп на неделю

Стиль жизни



ОВЕН. Удачное время для активных и целеустремленных представителей этого знака. Те, кто не привык сидеть сложа руки, сумеют справиться с возникшими на пути трудностями и добьются неплохих результатов. На личном фронте у некоторых одиноких Овнов грядут перемены.

ТЕЛЕЦ. Весьма сложный и непредсказуемый период предстоит. На службе то и дело могут возникать какие-то ситуации, найти выход из которых окажется довольно проблематично. Постарайтесь сохранять спокойствие и заручитесь поддержкой более опытных коллег.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит менять свои планы и отказываться от осуществления задуманного. Благодаря своей интуиции и умению просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, удастся достигнуть великолепных результатов. В отношениях с близкими, особенно с детьми, не будьте столь категоричны.

РАК. Происходящее заставит пересмотреть ваш жизненный уклад, а также многое придется переосмыслить. Несмотря на то что некоторые дела могут затормозиться, старайтесь действовать активно, не давайте хандре овладеть вами.

ЛЕВ. Нынешний период будет насыщен разнообразными событиями и неожиданными новостями. Тщательно проверяйте поступающую информацию и не забывайте о том, что недруги не дремлют. Настройтесь на позитивный лад, рассчитывайте только на свои силы — и тогда успех не заставит себя ждать.

ДЕВА. Прекрасное время во всех отношениях, особенно в делах амурных. Для тех, кто находится в поисках своей второй половинки, звезды сулят неплохие шансы. В финансовом плане все достаточно стабильно, можете позволить себе приобрести какую-нибудь милую вещицу для души.

ВЕСЫ. При решении вопросов, касающихся ваших личных интересов, следует проявить больше настойчивости и решительности. Не исключено, что кое-кто захочет использовать вас в своей не слишком честной игре, постарайтесь дать твердый отпор таким людям, не идите ни на какие компромиссы.

СКОРПИОН. Период хорош для проведения важных переговоров и заключения крупных сделок. Однако не забывайте, что помимо работы существует еще и личная жизнь, которой сейчас следует уделить пристальное внимание.

СТРЕЛЕЦ. Успех целиком и полностью будет зависеть от вашего настроения, готовности к риску и самопожертвованию во благо других. Запрограммируйте себя на позитив — и вам будет довольно легко достигнуть поставленных целей.

КОЗЕРОГ. Займитесь наведением порядка и избавлением от всего ненужного. Самоорганизация и дисциплина помогут достичь неплохих результатов во всех начинаниях. Старайтесь избегать массового скопления людей, это может негативно сказаться на вашем здоровье.

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего, придется не раз менять свои решения или действовать не по плану. Такое положение дел может совершенно вас не устраивать, но все же доведется уступить обстоятельствам. Сохраняйте выдержку и спокойствие, не вступайте в конфликты, особенно с малознакомыми людьми.

РЫБЫ. Благоприятное время для тех, кто решил сменить сферу деятельности или внести в личную жизнь перемены. Звезды предоставят неплохой шанс для того, чтобы наладить свои дела и отношения. Главное действовать решительно, не оглядываясь назад.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

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