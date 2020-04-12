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Нога отлетела далеко в сторону: на Львовщине медики семь часов пришивали парню отрезанную конечность (фото)
В городе Червонограде Львовской области врачи снова совершили чудо. Ранее доктора в условиях районной больницы спасли пациента с проткнутым сердцем. Теперь молодому червоноградцу Максиму О. приживили отрезанную бензопилой ногу. Конечность была ампутирована полностью, пострадавший вспоминал, что часть ноги «отлетела далеко в сторону». Тем не менее, профессионализм червоноградских травматологов и нейрохирургов и оперативно прибывшего сосудистого хирурга из Львова позволили спасти конечность 20-летнему юноше. Врачи надеются, что нога не просто приживется, но и восстановится ее функционал.
Как сообщает Zaxid.net, операция по спасению длилась около семи часов. После несчастного случая 9 апреля находившиеся рядом с пострадавшим свидетели поместили конечность в пакет и обложили ее льдом. Максима быстро доставили в больницу Червонограда.
В клинике пациенту остановили кровотечение. Чтобы замедлить отмирание тканей, в ногу ввели специальный холодный раствор. Кость зафиксировали специальным аппаратом. Затем сосудистому хирургу удалось сшить бедренную вену. Восстановить артерию на бедре было труднее: пришлось использовать фрагмент другого крупного сосуда. Кровоток в травмированной ноге восстановили. На следующем этапе нейрохирург провел частичную сшивку нерва, дальнейшие восстановительные операции отложены до заживления тканей.
Пострадавший пациент четвертый день находится в реанимации. У юноши большая кровопотеря, также врачи опасаются почечной недостаточности. Тем не менее, медики настроены оптимистично: нога живая и есть надежда на восстановление.
Напомним, в декабре 2019 года украинские хирурги в Киеве впервые за 15 лет пересадили сердце, а во Львове врачи смогли исправить искривленный на 49 градусов позвоночник.
Фото zaxid.net
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