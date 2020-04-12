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Знаменитый экс-одноклубник Михайличенко победил рак (фото)
Призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии, знаменитый экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» 55-летний Джанлука Виалли в интервью изданию La Repubblica рассказал, как боролся с раком поджелудочной железы, который у него диагностировали почти два года назад.
«Я в порядке. В декабре я завершил химиотерапию длинной в 17 месяцев: один курс на девять месяцев, другой — на восемь. Это было трудно — как физически, так и морально — даже для такого сильного человека, как я.
Тесты не выявили никаких признаков болезни. Я счастлив, даже если говорю самому себе шепотом, что я в безопасности.
Восстановление здоровья означает, что я снова могу смотреть на себя в зеркале, видеть, как растут волосы, больше не нужно рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими", — рассказал Джанлука Виалли.
Отметим, что за годы выступлений в профессиональном футболе знаменитый форвард провел 748 поединков за клубы и сборную, забив 275 мячей. В футболках «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» Виалли добыл 15 трофеев. В частности, в 1991 году вместе с нынешним главным тренером киевского «Динамо» Алексей Михайличенко он стал чемпионом Италии. Джанлука Виалли — один из восьми футболистов, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков, и единственный, кто сделал это в составе трех разных клубов. В составе сборной Италии нападающий провел 59 встреч, отличившись 16 точными ударами.
Начало 1990-х. Знаменитое трио итальянской «Сампдории» — Роберто Манчини, Джанлука Виалли и Алексей Михайличенко
В составе «Ювентуса» Виалли выиграл Лигу чемпионов
Под руководством играющего тренера Виалли «Челси» выиграл Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, а также Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 9-летняя дочь экс-тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла от рака.
Фото Sporting News, ФК «Сампдория»
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Настоятеля Киево-Печерской лавры, у которого заподозрили COVID-19, перевели в Александровскую больницу
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..