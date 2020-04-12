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Пасха 2020: красивые поздравления и открытки
19 апреля отмечают праздник Воскресения Христова (Пасху) по юлианскому календарю. По григорианскому календарю Пасху отметили 12 апреля.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с праздником.
Звенят колокола повсюду,
Звон слышен прямо до небес.
Все говорят: «Случилось чудо!»
Звучит везде: «Христос воскрес!»
Со Светлой Пасхой поздравляю!
В гармонии с собой живи.
Добра и радости желаю,
Надежды, веры и любви!
***
От души желаю
Доброй, светлой Пасхи.
Пусть у вашей жизни
Не померкнут краски.
Пусть в ней будут радость,
Счастье и здоровье,
Доброты вам, мира,
Нежности с любовью.
Пусть любой денек ваш
Будет чист и весел.
С праздником прекрасным,
И Христос воскресе!
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба Божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
***
Светлая, чистая Пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю сегодня я вам от души
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты!
***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
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