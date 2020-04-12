27.03 / 27.38 29.06 / 29.69
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пасха 2020: красивые поздравления и открытки

22:09 17 апреля 2020 102
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 апреля отмечают праздник Воскресения Христова (Пасху) по юлианскому календарю. По григорианскому календарю Пасху отметили 12 апреля.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с праздником.

Пасха

Звенят колокола повсюду,
Звон слышен прямо до небес.
Все говорят: «Случилось чудо!»
Звучит везде: «Христос воскрес!»

Со Светлой Пасхой поздравляю!
В гармонии с собой живи.
Добра и радости желаю,
Надежды, веры и любви!

Пасха

***
От души желаю
Доброй, светлой Пасхи.
Пусть у вашей жизни
Не померкнут краски.

Пусть в ней будут радость,
Счастье и здоровье,
Доброты вам, мира,
Нежности с любовью.

Пусть любой денек ваш
Будет чист и весел.
С праздником прекрасным,
И Христос воскресе!

Пасха
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба Божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!

Пасха
***
Светлая, чистая Пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю сегодня я вам от души
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты!

Пасха

***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.

Пасха

Больше поздравлений читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Великая суббота

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

Зеленский

Заболеет каждый десятый: Зеленский предупредил о последствиях отказа от самоизоляции на Пасху

Стокгольм

Как изменилась жизнь в Швеции, где не вводили жесткий карантин из-за коронавируса — рассказ украинки из Стокгольма

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер