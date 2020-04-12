Пасха 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

19 апреля отмечают праздник Воскресения Христова (Пасху) по юлианскому календарю. По григорианскому календарю Пасху отметили 12 апреля.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с праздником.

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: «Случилось чудо!»

Звучит везде: «Христос воскрес!»

Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

От души желаю

Доброй, светлой Пасхи.

Пусть у вашей жизни

Не померкнут краски.

Пусть в ней будут радость,

Счастье и здоровье,

Доброты вам, мира,

Нежности с любовью.

Пусть любой денек ваш

Будет чист и весел.

С праздником прекрасным,

И Христос воскресе!



***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба Божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!



***

Светлая, чистая Пасха пришла,

Весну, обновление с собой принесла.

Желаю сегодня я вам от души

Здоровья большого, счастья, любви.

Веры, терпения, в сердцах теплоты,

Чтобы сбывались у вас все мечты!

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

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