Заразились пятеро: в Николаевской области выявили новые случаи коронавируса

Украина

В Николаевской области, где на днях выявили первые два случая заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 12 апреля зарегистрировано уже пять подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

За сутки диагноз подтвердился еще у трех женщин, две из них живут в селе Воронивка, одна в Вознесенске.

«Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с. Воронивка Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных.

«Противоэпидемические меры в очаге продолжаются. В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования», — добавили в пресс-центре Николаевской ОГА.

Уточняется, что в настоящее время в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19», — сообщили в пресс-центре и отметили, что еще 3 человека из обнаруженных контактных получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.

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