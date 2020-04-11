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Чуда не произошло: в Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса
В Николаевской области подтвердили первые 2 случая заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 11 апреля, оба пациента недавно вернулись из Польши.
«Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть», — отметил чиновник.
Таким образом, подчеркнул главный санврач, в Украине не осталось регионов без случаев коронавируса.
Напомним, 9 апреля Ляшко побывал в Николаеве с инспекцией, по итогам которой президенту Зеленскому доложили, что в регионе проводится очень малое количество тестирований. А затем в СБУ выступили с собственным заявлением — там подозревают местных медиков в непринятии неотложных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Также стало известно, что и тесты на COVID-19 в областном диагностическом центре проводили с нарушениями.
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