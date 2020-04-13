- 06:00 Коронавирус наступает: стало известно о новых заболевших COVID-19 в двух регионах страны
- 05:35 В Германии назвали ТОП-5 вещей, которые нужно сделать для защиты от коронавируса при входе в дом
- 04:50 Двойное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве: Škoda полиции травмировала пешехода, а затем в нее врезался Chevrolet
- 04:32 Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)
- 03:56 Хотела, но не могла: редкая болезнь годами мешала женщине заниматься сексом
- 03:25 В течение суток коронавирус обнаружили у 26 медиков в Винницкой области
- 02:36 В Японии выявили лекарство, успешно блокирующее размножение коронавируса
- 01:57 "Анорексия?" Анна Заворотнюк напугала фанатов аномально худыми ногами
- 01:40 Заразились пятеро: в Николаевской области выявили новые случаи коронавируса
- 01:18 "Карантинные шутки": модель порадовала фанатов "экспериментами" с бикини
- 00:20 В Одессе поезд сошел с рельсов и врезался в бетонное ограждение
- 12.04 23:47 Хоть и голый, но в маске: в Чехии нудистов обязали защититься от коронавируса
Коронавирус наступает: стало известно о новых заболевших COVID-19 в двух регионах страны
Наряду с Николаевской областью новые случаи заражения коронавирусом выявлены в последний день прошедшей недели еще в двух регионах страны.
Так, по состоянию на 12 апреля два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Днепре. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.
«Каждый день проверяем на COVID-19 жителей с подозрениями, тех, кто контактировал с больными, недавно вернулся из-за границы, или имеет диагноз „пневмония“. Сегодня выявили два новых случая заболевания. Недуг подхватили жители Днепра», — сказал он.
Всего в области с начала распространения инфекции зарегистрировано 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Четверо выздоровели.
Кроме того, в воскресенье, 12 апреля, в Ровенской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом.
Такие данные привел также глава Ровенской облгосадминистрации (ОГА) Виталий Коваль.
По его данным, коронавирус подтвердили у трех жителей Ровно (2 женщины и 1 мужчина), двух жительниц Здолбунова и жителя Квасилева. Во всех случаях зараженные прямо или косвенно контактировали с больными на коронавирус.
«В целом сегодня Ровенский областной лабораторный центр проверил 23 образцы на COVID-19. Таким образом, в Ровенской области сейчас имеем 125 случаев заболевания коронавирусом», — добавили в ОГА.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!