Украина

Коронавирус наступает: стало известно о новых заболевших COVID-19 в двух регионах страны

Наряду с Николаевской областью новые случаи заражения коронавирусом выявлены в последний день прошедшей недели еще в двух регионах страны.

Так, по состоянию на 12 апреля два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Днепре. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.

«Каждый день проверяем на COVID-19 жителей с подозрениями, тех, кто контактировал с больными, недавно вернулся из-за границы, или имеет диагноз „пневмония“. Сегодня выявили два новых случая заболевания. Недуг подхватили жители Днепра», — сказал он.

Всего в области с начала распространения инфекции зарегистрировано 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Четверо выздоровели.

Кроме того, в воскресенье, 12 апреля, в Ровенской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Такие данные привел также глава Ровенской облгосадминистрации (ОГА) Виталий Коваль.

По его данным, коронавирус подтвердили у трех жителей Ровно (2 женщины и 1 мужчина), двух жительниц Здолбунова и жителя Квасилева. Во всех случаях зараженные прямо или косвенно контактировали с больными на коронавирус.

«В целом сегодня Ровенский областной лабораторный центр проверил 23 образцы на COVID-19. Таким образом, в Ровенской области сейчас имеем 125 случаев заболевания коронавирусом», — добавили в ОГА.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.

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