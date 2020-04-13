Принц Гарри отказался от королевской фамилии

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Стало известно, как собирается именовать себя британский принц Гарри, который с 31 марта утратил статус высокопоставленного члена королевской семьи — так же, как и его жена Меган Маркл. В документах, которые внук королевы Елизаветы II подал на регистрацию новой, специализирующейся на экотуризме турфирмы Travalyst (этот проект Гарри презентовал в Эдинбурге в сентябре прошлого года), он называет себя «принц Генри Чарльз Алберт Дэвид, герцог Сассекский». При этом не он прибавил полагавшийся ему ранее титул Его Королевское Высочество — по договоренности с королевой, которая запретила Гарри и Меган пользоваться их королевскими титулами в их коммерческой и благотворительной деятельности, поскольку теперь они более не представляют интересы британской монархии.

Издание Daily Mail также отметило, что поселившийся в Калифорнии 35-летний Гарри отказался также от официальной семейной фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носит его сын Арчи. Теоретически эту же фамилию теперь должен был бы использовать и сам Гарри. Он также мог избрать фамилию Уэльс, которой пользовался, когда учился в школе и служил в армии. Или же взять фамилию Сассекс — подобно тому, как его племянники Джордж и Шарлотта, дети герцога и герцогини Кембриджских, числятся в школьных документах, как Джордж и Шарлотта Кембридж. Титулы герцога и герцогини Сассекских были присвоены королевой Гарри и Меган в день их свадьбы 19 мая 2018 года.

Маунтбеттен-Виндзор — личная фамилия членов королевской семьи. Принц Филипп, супруг Елизаветы, который принадлежал к династии Глюксбургов, в 1947 году, перед вступлением в брак с будущей королевой Великобритании, взял англизированную девичью фамилию матери — Маунтбеттен (в немецком варианте — Баттенберг). Он предложил, чтобы после свадьбы жена, по традиции, взяла его фамилию. Однако британский премьер-министр выступил против этого. Это очень. огорчило Филиппа Маунтбеттена. В итоге пошли на компромисс — в 1960 году потомки Филиппа и Елизаветы получили двойную фамилию.

Было принято решение, что королевская династия по-прежнему будет именоваться домом Виндзоров, но наследники будут носить фамилии Маунтбеттен-Виндзор.

Однако Гарри предпочел обойтись без семейной фамилии.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Гарри и Меган Маркл объявили хитроумное новое название своего фонда.

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