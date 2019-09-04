Принца Гарри поймали на лжи: соцсети возмутила очередная «лицемерная» речь внука королевы

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Скандал вокруг принца Гарри и Меган Маркл, которых обвинили в лицемерии из-за пользования частными самолетами, выбрасывающими в атмосферу огромные количества диоксида углерода и прочих вредных веществ, усугубляется. Оправдания 34-летнего принца только подлили масла в огонь.

Накануне, как сообщали «ФАКТЫ», Гарри прибыл в Амстердам презентовать новый проект Travalyst, посвященный экологическому туризму. Там внук королевы Елизаветы впервые прокомментировал обвинения в свой адрес. Он заявил, что «99 процентов своей жизни путешествовал по миру коммерческими рейсами». И что иногда, лишь в особенных случаях, вынужден пользоваться частными самолетами — «ради безопасности своей семьи». «Сюда я прилетел коммерческим рейсом», — подчеркнул принц, который снова призвал всех вносить посильный вклад в охрану окружающей среды, отметив, правда, что «никто не совершенен».

После этой речи соцсети снова взорвались негодованием. «Эй, одолжи мне частный самолет. Чтобы я мог позаботиться о безопасности МОЕЙ семьи!», «Кого теперь интересует, что там говорит принц-знаменитость — ему нет больше доверия», «Он вообще мог приехать в Амстердам поездом, а не самолетом» — писали пользователи.

Гарри также заявил, что делает взносы в фонды, которые которые ведут борьбу с «углеродным следом» — в том числе сажают деревья и разрабатывают новые энергетические технологии. «Ага, делает взносы из денег налогоплательщиков», — возмущались в сети.

Королевский корреспондент Daily Mail Ричард Кэй озвучил совет, в котором, по его мнению, действительно сейчас нуждается Гарри: если ты оказался в яме, перестань копать. «Не все могут разобраться в изменении климата, это вопрос очень сложный. Но люди могут распознать лицемерие, когда сталкиваются с ним», — заявил он. Так что Гарри не следовало бы сейчас выступать с лекциями о защите окружающей среды.

Хуже того — принца подловили на откровенной лжи. Издание подсчитало, что со дня своей свадьбы с Меган Маркл в мае прошлого года в шесть из десяти своих поездок Гарри отправлялся частными самолетами, что никак не вяжется с его заявлениями о том, что он летает коммерческими рейсами в «99 процентах» случаев.

В городской совет Брайтона (Восточный Сассекс) поступила петиция с требованием лишить герцога и герцогиню Сассекских их титулов — «за аморальное и недемократическое поведение». Петиция уже набрала достаточное количество голосов, чтобы ее вынесли для официального обсуждения на заседании совета.

Как писали «ФАКТЫ» Меган Маркл и принц Гарри, чтобы спасти свой имидж, уже наняли американских пиарщиков, которые защищали Майкла Джексона и Харви Вайнштейна. Это вызвало недовольство дворца.

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