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Общество и люди

Море на карантине: что сейчас происходит в курортной Кирилловке (фото)

11:15 13 апреля 2020 96
Пляж в Кирилловке
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В курортной Кирилловке, которая ушла «в отпуск» в середине сентября 2019 года, в середине апреля пустынно, солнечно и ветрено.

Веб-камеры, установленные на побережье Азовского моря, показывают пустой берег — карантин…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина «должна идти на работу».

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