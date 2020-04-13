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Море на карантине: что сейчас происходит в курортной Кирилловке (фото)
В курортной Кирилловке, которая ушла «в отпуск» в середине сентября 2019 года, в середине апреля пустынно, солнечно и ветрено.
Веб-камеры, установленные на побережье Азовского моря, показывают пустой берег — карантин…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина «должна идти на работу».
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