Мир

Китай накрывает новая волна COVID-19: при чем здесь Россия

В Китае, откуда коронавирус начал распространятся по миру, и где в прошлом месяце эпидемия пошла на спад, в минувшее воскресенье, 12 апреля, было зарегистрировано наибольшее количество новых заражений, начиная с марта.

Как сообщает «Голос Америки», в пятницу, 10 апреля, в КНР было зарегистрировано 48 заболеваний, в субботу, 11 апреля, уже 99 случаев, а в воскресенье, 12 апреля — 108 новых заражений.

Издание пишет, что по мнению китайских чиновников, вирус в страну везут граждане КНР, многие из которых возвращаются из России. В частности, 10 апреля из Москвы в Шанхай самолетом доставили 60 человек, у которых обнаружили коронавирус. Также сообщается о 243 заболевших гражданах КНР, которые вернулись в Китай через пункты пропуска на границе с Россией.

В ответ на это власти КНР с понедельника, 13 апреля, закрывают последний действующий наземный пункт пропуска на границе с Россией — в городе Суйфенхе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале апреля 2020 года в Китае повторно закрыли на карантин целый округ из-за приезда больной COVID-19 местной жительницы.

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