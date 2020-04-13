- 17:30 Под Николаевом мужчина сжег соседа на костре из-за сломанного дверного замка
- 17:30 Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)
- 17:17 В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви
- 17:12 Олег Винник показал, с кем проводит карантин
- 16:59 «У нас в стране от коронавируса не умер ни один человек», — Лукашенко в своем стиле успокоил белорусов
- 16:56 Рада отказалась рассматривать постановления об отмене земельного закона
- 16:49 Пожары в зоне ЧАЭС: огню осталось преодолеть два километра до хранилища радиоактивных отходов
- 16:39 Король Таиланда сбежал из карантина от 20 любовниц за 20 тысяч километров, но потом вернулся
- 16:38 Рада разрешила на период карантина использовать данные больных коронавирусом без их согласия
- 16:30 Карантин «очистил» Черное море: дельфины устроили охоту прямо у причала в порту Одессы
- 16:29 Сами виноваты: глава Винницкой ОГА объяснил, почему среди заболевших COVID-19 много врачей
- 16:23 Столица на карантине: долги киевлян за коммуналку исчисляются уже миллиардами гривен
Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)
В Ирпене под Киевом произошло жестокое избиение девочки-подростка ее сверстницами. Напомним, ранее суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, показательно избивших одноклассницу.
Поводом для конфликта стала якобы борьба за внимание парня, сообщили в полиции Киевской области.
Свои действия несовершеннолетние преступницы снимали на видео, которое выложили в сеть.
Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!
В ходе расследования, инициированого ювенальной полицией после обнародования ролика, выяснилось, что жертвой была студентка колледжа, 17-летняя жительница поселка Коцюбинское.
По ее словам, непосредственно перед расправой она встретилась со своим знакомым, и это не понравилось нескольким его «поклонницам», которые оказались еще и бывшими подругами девочки.
Они пригласили ее на «прогулку» по лесу, во время которой внезапно набросились на нее с кулаками, и, выкрикивая нецензурные оскорбления, требовали, чтобы она оставила парня. В экзекуции принимали участие двое подростков, третья девочка снимала процесс на свой мобильный.
Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь, однако в настоящее время ее состояние удовлетворительное, и она находится дома.
Напомним, ранее сеть возмутило поведение подростков, которые со скуки издевались над бездомным.
Фото из архива «ФАКТОВ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...