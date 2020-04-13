Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)

Происшествия

В Ирпене под Киевом произошло жестокое избиение девочки-подростка ее сверстницами. Напомним, ранее суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, показательно избивших одноклассницу.

Поводом для конфликта стала якобы борьба за внимание парня, сообщили в полиции Киевской области.

Свои действия несовершеннолетние преступницы снимали на видео, которое выложили в сеть.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

В ходе расследования, инициированого ювенальной полицией после обнародования ролика, выяснилось, что жертвой была студентка колледжа, 17-летняя жительница поселка Коцюбинское.

По ее словам, непосредственно перед расправой она встретилась со своим знакомым, и это не понравилось нескольким его «поклонницам», которые оказались еще и бывшими подругами девочки.

Они пригласили ее на «прогулку» по лесу, во время которой внезапно набросились на нее с кулаками, и, выкрикивая нецензурные оскорбления, требовали, чтобы она оставила парня. В экзекуции принимали участие двое подростков, третья девочка снимала процесс на свой мобильный.

Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь, однако в настоящее время ее состояние удовлетворительное, и она находится дома.

Напомним, ранее сеть возмутило поведение подростков, которые со скуки издевались над бездомным.

Фото из архива «ФАКТОВ»

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