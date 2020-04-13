26.94 / 27.32 29.14 / 29.78
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)

17:30 13 апреля 2020 82
Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ирпене под Киевом произошло жестокое избиение девочки-подростка ее сверстницами. Напомним, ранее суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, показательно избивших одноклассницу.

Поводом для конфликта стала якобы борьба за внимание парня, сообщили в полиции Киевской области.

Свои действия несовершеннолетние преступницы снимали на видео, которое выложили в сеть.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

В ходе расследования, инициированого ювенальной полицией после обнародования ролика, выяснилось, что жертвой была студентка колледжа, 17-летняя жительница поселка Коцюбинское.

По ее словам, непосредственно перед расправой она встретилась со своим знакомым, и это не понравилось нескольким его «поклонницам», которые оказались еще и бывшими подругами девочки.

Они пригласили ее на «прогулку» по лесу, во время которой внезапно набросились на нее с кулаками, и, выкрикивая нецензурные оскорбления, требовали, чтобы она оставила парня. В экзекуции принимали участие двое подростков, третья девочка снимала процесс на свой мобильный.

Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь, однако в настоящее время ее состояние удовлетворительное, и она находится дома.

Напомним, ранее сеть возмутило поведение подростков, которые со скуки издевались над бездомным.

Фото из архива «ФАКТОВ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)

Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)

Олег Винник

Олег Винник показал, с кем проводит карантин (фото)

Место происшествия

Под Николаевом мужчина сжег соседа на костре из-за сломанного дверного замка (фото)

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

Пожары в зоне ЧАЭС: огню осталось преодолеть два километра до хранилища радиоактивных отходов (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер