26.94 / 27.32 29.14 / 29.77
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской лавры

19:23 13 апреля 2020 613
В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской Лавры
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Как сообщили источники УП в городской администрации, 40-летний мужчина был уроженцем столицы.

Прибыв в Киев с Тернопольщины, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. В клинике у него в течение недели держалась высокая температура, осложнение дал еще и сахарный диабет.

«Зафиксирована третья смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован. Он из Почаевской лавры. Он находился в больнице больше недели. Имел подтвержденный диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания», — заявил представитель КГГА.

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 апреля скончался монах Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (Александр Коваленко) и 47-летний иеродиакон Наум. Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция.

Сама Лавра, где за день коронавирусом заразились еще 63 человека, уже закрыта на карантин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пожар в Чернобыле

Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищу ядерных отходов: что сейчас происходит в «зоне» (фото, видео)

Коронавирус

Ученые считают, что в мире бушуют сразу три новых вида коронавируса

В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской Лавры

В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской лавры

Рэйчел

Не выходившая из дома три недели американка заразилась коронавирусом: как это произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер