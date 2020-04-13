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В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской лавры
В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Как сообщили источники УП в городской администрации, 40-летний мужчина был уроженцем столицы.
Прибыв в Киев с Тернопольщины, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. В клинике у него в течение недели держалась высокая температура, осложнение дал еще и сахарный диабет.
«Зафиксирована третья смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован. Он из Почаевской лавры. Он находился в больнице больше недели. Имел подтвержденный диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания», — заявил представитель КГГА.
Как сообщали «ФАКТЫ», 12 апреля скончался монах Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (Александр Коваленко) и 47-летний иеродиакон Наум. Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция.
Сама Лавра, где за день коронавирусом заразились еще 63 человека, уже закрыта на карантин.
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