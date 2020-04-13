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Местных просят не волноваться: в Западной Украине начались масштабные военные учения
На западе Украине 13 апреля начались плановые военные учения, в которых задействована военнослужащие частей и подразделений Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ.
Они отрабатывают перемещение, десантирование и различные тактические действия в горной местности.
«Действия подразделений Десантно-штурмовых войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск», — говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook.
Военные также заверили, что подготовка военнослужащих во время карантина осуществляется с учетом всех рекомендаций и ограничений.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в ВСУ было зарегистрировано 19 заболевания COVID-19, один военнослужащий выздоровел, один — скончался. На изоляции находятся 214 человек, у 25 из них карантин заканчивается в течение ближайших трех суток.
Фото Министерства обороны Украины
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