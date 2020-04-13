Количество заболеваний COVID-19 в ВСУ выросло до 19

Украина

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Вооруженных Силах Украины, где ранее подтвердили один смертельный случай, зарегистрировано 19 заболевания COVID-19, один военнослужащий выздоровел. На изоляции находятся 214 человек, у 25 из них карантин заканчивается в течение ближайших трех суток.

Как сообщают в командовании Медицинской службы ВСУ, накануне ПЦР-тестирование подтвердило COVID-19 у работника ВСУ, который был на прошлой неделе госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Состояние — стабильное тяжелое.

В командовании подчеркивают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми, не входящими в круг лиц, с которыми заболевшие общаются ежедневно или же вместе живут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.

Фото со странички Медслужбы ВСУ в социальных сетях.

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