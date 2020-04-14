Jerry Heil показала, как надевает футболку, стоя на руках (невероятное видео)

Шоу-бизнес

Карантин — время, когда человек может открыть в себе новые, неизвестные ранее таланты, или заняться делом, до которого прежде не доходили руки. И пока многие представители отечественного шоу-бизнеса выносят мусор в самых красивых нарядах или проявляют креатив, соревнуясь в красоте нарядов из одеял и подушек, финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil решила поучаствовать в состязании Handstand Challenge, участники которого должны что-то сделать, стоя на руках.

Его запустил известный актер и танцор Том Холланд, показавший, как нужно ловко одеваться, стоя вниз головой.

Повторить свои движения исполнитель роли Человека-паука попросил Джейка Джилленхола, Райана Рейнольдса и Харрисона Остерфилда. Джилленхол вызов принял и легко справился с задачей, после чего пригласил поучаствовать Хью Джекмана, репера 50 Cent и свою сестру Мэгги Джилленхол.

После того, как в челлендже мелькнула американская гимнастка Симона Байлз, которая встала на руки и, сохраняя баланс, сумела снять штаны с помощью ног, ее вызов, очевидно, решила принять и украинская исполнительница.

У себя в соцсети она поделилась потрясающим видео, в котором показала, как надевает футболку, стоя на руках. При этом артистка призвала подписчиков участвовать в такой инициативе и отметила, что лучшие видео челленджа #tshirtchallenge обязательно попадут в ее новый клип.

Пользователи активно откликнулись на призыв Джерри — правда, пока только комментариями.

«Интересно, а штаны одеть так можно?», «Я уже плачу», «Ваууу», «Такая живая», «Представляю, что будет после карантина», «Молодец», — похвалили они певицу.

При этом некоторые фолловеры немного потроллили девушку: «Больше всего мне понравились стоны», «Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как Яна стонет, потому что не может надеть футболку».

Но в целом поклонники, похоже, были очень довольны Яной: не каждой звезде под силу сделать стойку на нежных руках.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Jerry Heil иронично спела о карантине, немало повеселив фанатов.

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