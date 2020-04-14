26.97 / 27.05 26.97 / 27.05
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Работа рынков во время карантина: Ляшко отменил свое решение

7:59 14 апреля 2020 832
Рынок в Энергодаре (Запорожская область)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объявил об отмене своего же постановления об открытии продовольственных рынков в условиях карантина. По его словам в эфире телеканала ICTV, постановление утратит силу во вторник, 14 апреля.

«С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу», — сказал главный санврач.

По его словам, такое решение мотивировано огромным количеством нарушений и злоупотреблений, которые допустили владельцы конкретных рынков на местах. В частности, речь идет о несоблюдении требования обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты.

Напомним, 30 марта Виктор Ляшко решил частично возобновить работу легальных продуктовых рынков при условии соблюдения четкого перечня требований. Тем не менее в Киеве решили оставить рынки закрытыми. А в Запорожье коронавирусную инфекцию диагностировали у директора рынка, который накануне получил административное взыскание за препятствование закрытию своего предприятия.

Фото 061.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александра Навроцкая

«Затащили в автобус и поставили на колени»: киевлянка пожаловалась на полицейский беспредел

Не вырабатываются антитела: в ВОЗ рассказали о возможности рецидива у переболевших COVID-19

Не вырабатываются антитела: в ВОЗ рассказали о возможности рецидива у переболевших COVID-19

Рынок в Энергодаре (Запорожская область)

Работа рынков во время карантина: Ляшко отменил свое решение

Пожар на ЧАЭС

Огонь уже добрался до ЧАЭС: появились резонансные детали о пожаре в Чернобыле и свежие фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер