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Работа рынков во время карантина: Ляшко отменил свое решение
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объявил об отмене своего же постановления об открытии продовольственных рынков в условиях карантина. По его словам в эфире телеканала ICTV, постановление утратит силу во вторник, 14 апреля.
«С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу», — сказал главный санврач.
По его словам, такое решение мотивировано огромным количеством нарушений и злоупотреблений, которые допустили владельцы конкретных рынков на местах. В частности, речь идет о несоблюдении требования обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты.
Напомним, 30 марта Виктор Ляшко решил частично возобновить работу легальных продуктовых рынков при условии соблюдения четкого перечня требований. Тем не менее в Киеве решили оставить рынки закрытыми. А в Запорожье коронавирусную инфекцию диагностировали у директора рынка, который накануне получил административное взыскание за препятствование закрытию своего предприятия.
Фото 061.ua
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