- 10:32 Медицинская школа бесплатно проводит обучение врачей онлайн
- 10:26 Седокова рассказала, как Меладзе манипулирует участницами "ВИА-Гры"
- 10:26 Суд в Украине наказал нарушителя самоизоляции
- 10:19 Брэд Питт проломил стену дома своей визажистки и получил от нее признание в любви
- 10:19 Все в черном дыму: появилось шокирующее видео пожара возле Чернобыльской АЭС
- 10:09 Загадочное убийство во Львове: найдены мертвыми пожилые супруги
- 10:01 Жена умершего хоккеиста Кейва опубликовала кадры с их свадьбы летом 2019-го: трогательное видео
- 09:52 Сказать "спасибо" Путину за 200 евро: в Италии разгорелся очередной скандал с российской гумпомощью
- 09:45 Муж певицы Пинк рассказал, как тяжело болели его жена и маленький сын, заразившиеся коронавирусом
- 09:45 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:42 Люди бежали со своих должностей: Притула жестко высказался о кадровой политике Зеленского
- 09:41 48-летняя Лера Кудрявцева потеряла ребенка
48-летняя Лера Кудрявцева потеряла ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева, родившая в 2018 году дочку Машу молодому мужу Игорю Макарову, могла стать многодетной матерью. 48-летняя звезда призналась в прямом эфире с Тиной Канделаки, что после рождения Маши снова забеременела, они с мужем были счастливы и с трепетом ждали появления на свет своего малыша. Но Лера не смогла выносить ребенка, случился выкидыш.
Телеведущая считает, что третья беременность прервалась на втором месяце из-за того, что ее организм был ослаблен. Ведь она делала ЭКО, перенесла сложный период, когда вынашивала Машу. Малышка помогла родителям пережить трагедию. Лера не скрывает, что для нее рождение дочки — настоящее чудо. Ведь они с мужем мечтали о детях, но не получалась. Три попытки ЭКО закончились безуспешно.
«Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза», — рассказала Кудрявцева.
Когда она поняла, что забеременела, решила никому не говорить. Ей удалось скрыть это почти до рождения дочки. Только очень близкий круг знал об интересном положении.
«Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека», — призналась звезда.
Напомним, старшего сына Жана Лера родила в 19 лет от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Парень уже построил свою семью и воспитывает ребенка. Кудрявцева вышла замуж в 2013 году за хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет моложе нее.
Ранее Кудрявцева шокировала откровениями о пластической операции на груди. Ей пришлось срочно удалять имплантаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.