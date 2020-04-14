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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева потеряла ребенка

9:41 14 апреля 2020 721
Лера Кудрявцева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, родившая в 2018 году дочку Машу молодому мужу Игорю Макарову, могла стать многодетной матерью. 48-летняя звезда призналась в прямом эфире с Тиной Канделаки, что после рождения Маши снова забеременела, они с мужем были счастливы и с трепетом ждали появления на свет своего малыша. Но Лера не смогла выносить ребенка, случился выкидыш.

Телеведущая считает, что третья беременность прервалась на втором месяце из-за того, что ее организм был ослаблен. Ведь она делала ЭКО, перенесла сложный период, когда вынашивала Машу. Малышка помогла родителям пережить трагедию. Лера не скрывает, что для нее рождение дочки — настоящее чудо. Ведь они с мужем мечтали о детях, но не получалась. Три попытки ЭКО закончились безуспешно.

«Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза», — рассказала Кудрявцева.

Когда она поняла, что забеременела, решила никому не говорить. Ей удалось скрыть это почти до рождения дочки. Только очень близкий круг знал об интересном положении.

«Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека», — призналась звезда.

Напомним, старшего сына Жана Лера родила в 19 лет от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Парень уже построил свою семью и воспитывает ребенка. Кудрявцева вышла замуж в 2013 году за хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет моложе нее.

Ранее Кудрявцева шокировала откровениями о пластической операции на груди. Ей пришлось срочно удалять имплантаты.

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