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Удалившая импланты Лера Кудрявцева вышла на работу после операции (фото)
Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которая пережила тяжелую операцию по удалению имплантов из груди в конце 2019 года, снова в строю. Звезда восстановилась после агрессивного хирургического вмешательства и вышла на работу. Первыми фото со съемочной площадки Лера поделилась на своей странице в Instagram.
Кудрявцева появилась в алом брючном костюме свободного кроя, под ним — черный топ. От былой пышной груди не осталось и следа.
«Начались трудовые будни», — подписала Лера фото.
Поклонники в комментариях поддержали 48-летнюю телеведущую. Они отмечают, что без огромной груди она выглядит моложе и более стильно.
«Все эти силиконовые сиськи делают женщин только старше, выглядят как свиноматки. А Лера сейчас как девочка», «Так намного элегантнее», «Лера, по мне, так даже лучше, смотритесь еще стройнее», «Убрала грудь и помолодела», «Лера теперь стиль поменяет после удаления имплантов», «Красива и сексуальна в любом случае!», «Лера, выглядишь даже краше, чем раньше», — пишут в комментариях.
Напомним, Лера Кудрявцева откровенно рассказала о том, что 15 лет вставила в грудь силикон. Но даже не подозревала, чем это обернется. Силиконовая капсула лопнула, гель стал проникать в ткани, его пришлось срочно удалять.
После операции Кудрявцева показала жуткое зрелище — удаленные импланты.
«Не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов», — обратилась Лера к Кудрявцевой.
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