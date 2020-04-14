Мир

Сказать "спасибо" Путину за 200 евро: в Италии разгорелся очередной скандал с российской гумпомощью

В Италии, где массмедиа усомнились в эффективности российской помощи в борьбе с коронавирусом, разгорелся очередной скандал, связанный с приездом военных медиков из России.

Так, по информации издания La Repubblica, россияне, живущие в Италии, искали среди своих знакомых итальянцев, которые бы согласились записать видео со словами благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина за оказываемую помощь, а также дистанцироваться от негативной информации о России. Благодарственные ролики (за 200 евро) или же тексты (за которые платят меньше) следовало разместить в социальных сетях.

Люди, которые обращаются с подобной просьбой к гражданам Италии, утверждают, что эта инициатива исходит от некого российского СМИ, работающего над проектом, якобы посвященном пандемии коронавируса. Такие сообщения отправляют людям по WhatsApp.

«Так совпало, что это — самая горячая дипломатическая проблема между Москвой и Римом, которая возникла после опубликованных в прессе статей, где утверждается, что миссия Кремля фактически скрывает шпионские интересы», — пишут журналисты и напоминают, что на авторов этих материалов с угрозами обрушился российский генерал.

Журналист Repubblica связался с девушкой, чье «благодарственное» видео было прикреплено к сообщению, распространяемому в WhatsApp. Она рассказала, что записать видео ее попросил приятель, который получает определенную сумму за каждый клип.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», итальянская газета La Stampa, журналист которой писал не о гуманитарной, а о шпионской миссии российских военных медиков, прибывших в Италию, пожаловалась на давление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который набросился на СМИ после публикаций.

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