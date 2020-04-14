26.84 / 27.24 29.02 / 29.71
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сказать "спасибо" Путину за 200 евро: в Италии разгорелся очередной скандал с российской гумпомощью

9:52 14 апреля 2020 941
Путин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Италии, где массмедиа усомнились в эффективности российской помощи в борьбе с коронавирусом, разгорелся очередной скандал, связанный с приездом военных медиков из России.

Так, по информации издания La Repubblica, россияне, живущие в Италии, искали среди своих знакомых итальянцев, которые бы согласились записать видео со словами благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина за оказываемую помощь, а также дистанцироваться от негативной информации о России. Благодарственные ролики (за 200 евро) или же тексты (за которые платят меньше) следовало разместить в социальных сетях.

Люди, которые обращаются с подобной просьбой к гражданам Италии, утверждают, что эта инициатива исходит от некого российского СМИ, работающего над проектом, якобы посвященном пандемии коронавируса. Такие сообщения отправляют людям по WhatsApp.

«Так совпало, что это — самая горячая дипломатическая проблема между Москвой и Римом, которая возникла после опубликованных в прессе статей, где утверждается, что миссия Кремля фактически скрывает шпионские интересы», — пишут журналисты и напоминают, что на авторов этих материалов с угрозами обрушился российский генерал.

Журналист Repubblica связался с девушкой, чье «благодарственное» видео было прикреплено к сообщению, распространяемому в WhatsApp. Она рассказала, что записать видео ее попросил приятель, который получает определенную сумму за каждый клип.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», итальянская газета La Stampa, журналист которой писал не о гуманитарной, а о шпионской миссии российских военных медиков, прибывших в Италию, пожаловалась на давление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который набросился на СМИ после публикаций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Сказать "спасибо" Путину за 200 евро: в Италии разгорелся очередной скандал с российской гумпомощью

полиция расследует убийство на Левандовке во Львове

Загадочное убийство во Львове: найдены мертвыми пожилые супруги (фото)

Анна Седокова

Седокова рассказала, как Меладзе манипулирует участницами "ВИА-Гры"

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер