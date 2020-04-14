26.86 / 27.25 29.06 / 29.70
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Беременная Джамала показала внушительный животик (фото)

11:28 14 апреля 2020 281
Джамала
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Беременная вторым ребенком Джамала, рассказавшая ранее, как проводит время на карантине, умилила сеть нежными фото. Певица опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в облегающем топе, подчеркивающем ее внушительный животик. Когда малыш появится на свет, Джамала не раскрывает.

Поклонники Джамалы в комментариях засыпали ее комплиментами, желают крепкого здоровья и бодрости духа.

«Прекрасная», «Чудесная», «Поздравляю, как же круто!», «Я дуже дуже хочу, щоб у вас народилася дівчинка!». «Очень нежная и милая», «Береги себя, мы очень тебя любим», «Какая красивенная», — пишут под фото.

На карантине Джамала из дома устраивает концерты онлайн. Певица также делится воспоминаниями о детстве в Крыму.

Напомним, звезды на карантине советуют, как не набрать лишний вес и провести время с пользой. Настя Каменских рассказала в интервью «ФАКТАМ», как правильно питаться и следить за своей формой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Ивано-Франковске умер мужчина, которого уже готовили к выписке после коронавируса

В Ивано-Франковске умер мужчина, которого уже готовили к выписке после коронавируса

Педре

Мальчика убил надувной батут, который приобрели родители, чтобы он не скучал на карантине (фото)

Натали и Саша

"Жених мог переболеть коронавирусом еще в ноябре": шокирующее признание украинки о поездке в Китай

Джамала

Беременная Джамала показала внушительный животик (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер