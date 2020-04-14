Беременная Джамала показала внушительный животик (фото)

Шоу-бизнес

Беременная вторым ребенком Джамала, рассказавшая ранее, как проводит время на карантине, умилила сеть нежными фото. Певица опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в облегающем топе, подчеркивающем ее внушительный животик. Когда малыш появится на свет, Джамала не раскрывает.

Поклонники Джамалы в комментариях засыпали ее комплиментами, желают крепкого здоровья и бодрости духа.

«Прекрасная», «Чудесная», «Поздравляю, как же круто!», «Я дуже дуже хочу, щоб у вас народилася дівчинка!». «Очень нежная и милая», «Береги себя, мы очень тебя любим», «Какая красивенная», — пишут под фото.

На карантине Джамала из дома устраивает концерты онлайн. Певица также делится воспоминаниями о детстве в Крыму.

Напомним, звезды на карантине советуют, как не набрать лишний вес и провести время с пользой. Настя Каменских рассказала в интервью «ФАКТАМ», как правильно питаться и следить за своей формой.

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